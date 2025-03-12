基捷爭議新北將拜會謝國樑 議長童子瑋：早溝通就沒爭議了

基隆捷運由新北市府主責，近期因總經費、分段招標引發爭議。新北市副市長陳純敬預計18日拜會謝國樑市長溝通。基隆市議長童子瑋今晚在臉書表示，這對基隆來說，的確是朝向更好的方向來前進，但「亡羊補牢」，如果這樣的溝通能夠提前進行，就不會有這幾天的爭議。

童子瑋表示，這幾天連續跟新北反映基隆的問題，看來得到了初步的回應，他認為，這對基隆來說，的確是朝向更好的方向來前進。

童子瑋說，今天早上侯友宜市長已經在新北市的市政會議上，說他也希望「基隆捷運能立即動工」。而且，將會派副市長陳純敬、捷運局長李政安來拜會謝國樑市長，讓彼此能夠充分溝通。

童子瑋表示，如果這樣的溝通，能夠提前進行，那就不會有這幾天的爭議，但亡羊補牢，如果新北市能更多的重視基隆的聲音，那麼他想，所有基隆市民一定也會認為，雙邊穩定合作，是對城市建設的真正幫助。

童子瑋並指出，新北市捷運局也說，基隆捷運仍會以原核定經費696.89億來報鐵道局，且目前確定基捷機電工程會全線招標。

童子瑋昨在臉書以「基捷不是侯友宜的捷運！」為題貼文，指新北市將基隆捷運規畫的經費，從697億增加到1261億，中央表達意見，希望按照原訂預算規畫後，新北市竟然擅自決定基隆段將採先設計標、後工程標的方式來進行，而不是採用統包工程執行。

新北市議員陳偉杰則批，公共工程牽涉複雜廣泛，規畫和經費的各種調整所在多有，中央與地方間多次往返溝通也很正常，為何要把工程問題上綱到政治鬥爭，「難道童子瑋議長是急著幫交通部甩鍋給新北？」對於議員批評，童子瑋目前沒有對此回應。

李政安今天說明，基捷現正在做基本設計，才會推估需逾1260億，但工程會無法審議提高的預算，仍以原核定經費696.89億元報鐵道局，目前確定基捷機電工程會全線招標，土建工程分標。