「暢遊宜蘭抽好禮」帶進4千萬觀光效益 民眾消費701元抽中汽車

宜蘭縣政府為振興經濟，去年底推出「暢遊宜蘭抽好禮」，今天最後一波抽獎活動，最大獎汽車由員山鄉朱小姐獲得，她在藥妝店只花701元購物，沒想到抽中最大獎。縣政府表示，2個多月活動帶進觀光效益約4千萬元，明年打算繼續辦，吸引各地遊客到宜蘭嘗美食、住宿旅遊。

抽獎遊戲規則是在縣內合法店家吃喝玩樂，消費滿500元即可憑發票或購物證明，上網登錄參加抽獎，登錄越多、中獎機會越高，活動期間共有2次抽獎，第一次沒有抽中的人，可以留在第二次繼續抽，最大獎在今天抽出。

今天由王清白律師、政風人員見證，縣府秘書長吳志宏抽出TOYOTA YARIS CROSS汽車，另外議長張勝德抽出Gogoro電動機車2名及iPhone 16 Pro智慧手機3名，此外還有65吋電視、Dyson無線吸塵器、iPad平板電腦、變頻洗衣機、除濕機、Apple Watch手錶、任天堂電玩遊戲機，星級飯店餐券、住宿券、伴手禮抵用券、泡湯券共百項好禮。

抽中汽車的朱小姐直呼幸運，她感謝宜蘭縣政府舉辦活動，帶動消費觀光，她自己和家人也努力消費，只要超過500元就登錄，爭取中獎機會；明年如果再舉辦活動，她也會參加，同時呼籲大家一起帶動消費，有機會中獎拿好康。