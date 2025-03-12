進軍日本南九州 台東推出特色食材料理

台東縣政府攜手日本南九州地區18家特色餐廳辦理「台東祭」活動，今日下午於宮崎縣舉辦啟動儀式，以台東特色食材洛神花、紅烏龍等，結合每家餐廳特色料理開發創意菜色。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，「台東祭」活動由台東副縣長王志輝領軍，今日下午於宮崎縣「みやざき晴マチ 肉バル食堂」舉辦啟動儀式，活動從12日至4月13日，為期1個月，希望透過各家餐廳的獨特料理，讓日本饕客深度體驗台東食材的魅力。

王志輝表示，這次「台東祭」活動於宮崎縣及熊本縣最熱鬧的美食街餐廳合作辦理，除了推廣台東特色食材，更透過食材與在地美食的結合，讓更多人認識來自台東不一樣的風味，促進商機的提升。

台東縣政府表示，這次合作的18家餐廳皆各具特色。其中，Comfort Diner旗下6家餐廳推出的期間限定料理，將紅烏龍茶運用於燻製鹽味叉燒與燉煮宮崎牛筋，帶出茶香與肉質的完美融合，讓當地消費者感受到截然不同的風味。

甜點部分，則以宮崎芒果搭配台東洛神花製成慕斯，酸甜交織、層次豐富，成為餐後亮點。這些結合兩地特色的創新料理，不僅展現出台東食材的優勢，更成功吸引消費者的關注與喜愛。

台東縣政府表示，透過「台東祭」的活動，讓台東特色產業成功進入日本市場，並在南九州的餐飲通路獲得肯定。未來，台東縣政府將持續推動國際推廣計畫，深化與日本餐飲市場的合作，讓更多人品味台東的獨特風土滋味，促使商機蓬勃發展。