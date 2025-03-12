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國產署台東池上碳權示範區 攜手企業種13萬棵樹苗

中央社／ 台東縣12日電

國產署今日攜手中興大學及元杉森林「企業創森大聯盟」等企業，在台東縣池上鄉種樹苗，預計71.98公頃國有土地將種植約13 萬棵樹，推動台灣首批大規模自然碳匯新植造林案。

國產署長曾國基致詞時表示，國有土地活化模式與本土碳權示範區的成功，將為產官學合作樹立成功典範，其中也保留10%的額度供政府、國營事業溫室氣體減量使用。

林業及自然保育署台東分署長吳昌祐表示，針對示範區土地特性，林保署給予樹種建議並提供本土原生種樹苗，包括台灣櫸木、光蠟樹、相思樹、黃連木、楓香與台灣黑檀等，都適合在此生長且「固碳」效益高，也能提高國產材自給率。

森崴能源表示，2024年取得國產署台東池上約71.98公頃的國有土地，並與旗下元杉森林和中興大學攜手，共同推動台灣首批大規模自然碳匯新植造林案，預計將種植約13萬棵樹，20年產出2萬1600噸自然碳匯量，以及總材積約4萬立方公尺的國產木材，成就全台首宗大規模的國土自願減量專案，透過產官學三方合作邁向全球淨零排放的未來。

元杉森林總經理胡惠雲表示，示範區土地原為台鐵維修廠的礫石區，土地貧瘠栽種不易，初期投入相當多的時間與成本在整地及沃土工作，兼顧土壤擾動率低於33%至40%的要求。

胡惠雲說，特別感謝「企業創森大聯盟」伙伴們，包括「能源串接的領導品牌」大亞集團與「世界鎖王」競泰公司，一起智慧種樹、復育生物，累積「綠色存摺收入」，創造無形與有形資產的多贏機會。

中興大學森林學系教授柳婉郁表示，中興大學已著手撰寫森崴能源與元杉森林自願減量專案，以供未來環境部審查。待第3方查驗單位確認後，2至5年內可取得環境部專案註冊。此次合作也順利培育人才，讓學生實地調查與研究，創造產官學共贏的合作典範。

大亞集團總管理處總經理陳重光表示，「種樹是對未來的儲蓄與投資」。大亞集團深耕電線電纜技術，提供台灣產業及經濟穩定的力量，並以具體行動實踐對環境永續的理念實踐與承諾。

競泰董事長林中寬表示，競泰除了提供客戶有形的鎖具來守護資產，更希望藉由實地的自然碳匯專案，以造林將碳牢牢地「鎖」住，逐步實踐永續淨零及生態保育。

森崴能源永續長楊允仁表示，這片示範區土地相當約2.8個大安森林公園，未來將能帶動台東地區地方創生、青年返鄉就業，更能為未來休閒觀光發展創造新契機。

中興大學 台東 國產署

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