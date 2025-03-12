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騎樓開放擺攤？基隆市長謝國樑：要研究各縣市做法

中央社／ 基隆12日電

基隆市已開放76處騎樓停機車，有議員認為應全面開放，國民黨市議員藍敏煌建議，開放市場周邊騎樓供攤販營業。市長謝國樑說，研究各縣市正在做的方式，不想再做全國首創。

基隆市議會今天召開臨時會，無黨籍市議員呂美玲說，市府是否可能擴大騎樓停放機車，從正面表列到反面表列，也就是禁止停車標誌區域以外，其餘騎樓都可停機車，並階段性檢討。

無黨籍市議員陳冠羽說，市府先前開放騎樓停車，公布的門牌號碼並未連續，會讓民眾無所適從，未來建議開放以門牌連續為主。

民進黨市議員張顥瀚表示，騎樓開放停機車是治標不治本，停車位不足問題仍未澈底解決，建議市府建設立體停車場時，不要只提供汽車停車，將機車停車位納入規劃，解決機車停車空間不足問題。

藍敏煌說，據他了解，市民非常肯定騎樓開放停機車政策，既然部分騎樓可以開放停機車，何不讓部分騎樓開放給攤販，建議擬定自治條例，開放市場周邊騎樓供攤販營業。

國民黨市議員秦鉦說，不要區段性開放騎樓停機車，要就全面開放，但要保留人行通道，因有些民眾不知此區段開放停車一直檢舉，造成民眾和執法單位困擾。

謝國樑說，他上任後開放76處騎樓可停車，但得到的反應不是特別良好，各界也多有指責，未來會更謹慎看待，有些議員認為要擴大開放，有些認為不適合，如果經議會決議通過的路段，市府會審慎看待，並積極考量開放。

謝國樑表示，騎樓開放作為其他用途部分，市府會積極回應，請都市發展處研究各縣市正在做的方式，「因為我也不想再做一些，有一些是全國首創，但是可能會引起大家不同聲音的問題」。

謝國樑說，未來如有更多財政收益，包括安樂國小、火車站南站、正濱地區、七堵區等，希望能蓋更多立體停車場，他也主張在立體停車場內必須要有汽車和機車停車空間。

謝國樑 議員 騎樓

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