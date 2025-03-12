大武崙沙灘1日3溺斃遭監院糾正 基隆市府祭智慧化監控

基隆危險海域近10年死亡36人，大武崙沙灘海域占12人，112年8月12日發生單日陸續有3人溺斃意外，監察院上月通過基隆市政府、交通部觀光署確實檢討糾正改進案。基隆市府表示，已經加強海域安全宣導警戒、第三方智慧化監控及離岸流模擬警示提醒等。

去112年8月單日接連發生3起溺水事件，造成3人死亡，引發外界關注大武崙沙灘管理問題。主要因遊客越線發生意外，市府事後把放置海面的浮球警戒線，往內移到距岸約55公尺處，限制遊客活動範圍，預防再有悲劇發生。仍維持設一條警戒線，但若有穿救生衣或攜帶浮標，就可以在警戒線外活動。

基隆市議會臨時會昨天針對監察院糾正案報告檢討作為，監察院調查報告指出，大武崙漁港擴建，改變海流流向，加上山坡地開發阻礙河川流向，導致沙灘退縮成月牙狀，為挽救沙灘，以買沙補沙、海中設置攔沙堤的方式，避免沙灘再遭海流捲走，市府為防止突堤效應所引起的沙灘流失，及路基掏空情形持續惡化。

監院認為，基隆市政府、交通部觀光署認沙灘及水域等區域，疑涉權責不清，且對於逾越紅色警戒線者無相關法令規定予以處理與裁罰。

市議員張芳麗說，大武崙沙灘是斷崖式沙灘，不適合游泳，但有些人愈是風大愈要往海邊跑，如果風速達到一定標準就要禁止，建議現場警示不聽乾脆立切結。

市府產發處長林鼎超表示，加強海域安全宣導及增設第三方監控系統，去年6月招募救生團隊，並以55米內為警示防護區，同時委託專業救生團隊執勤救援十九次；另在大武崙沙灘設置免費救生衣借用站，搭配警戒繩分區管理，達成113年度夏季大武崙沙灘水域零事故任務。

林鼎超說，在汛期颱風預警前、警報發布後及解除海上警報後等，提前進行張貼公告、勸離。東北季風期則使用第三方智慧化監控，監視器及定點定時空拍達高效海域管理。委請海大進行離岸水流相關水工試驗，經費龐大，現已完成數據模擬。鄰近水域離岸流分析，市府與海洋委員會國家海洋研究院合作，規畫以影像分析，為危險警示提醒，確保水域安全。