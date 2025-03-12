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影／基隆騎樓停車增亂象擬擴大？謝國樑：褒貶不一謹慎評估

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市目前開放76處騎樓可合法停放機車，但有的議員認為開放騎樓停車後，民眾多車「騎」進騎樓、人行道，造成「人車爭道」亂象；但也議員認為很好要求擴大路段。市長謝國樑說，騎樓開放停車褒貶不一，未來是否擴大會再謹慎評估，「騎」進騎樓問題會由警力加強宣導、取締。

市府今天在議會臨時會針對騎樓開放停車政策報告，議員鄭文婷指出，開放騎樓停車後，民眾多半把車騎進人行道、騎樓準備停車，反造成騎樓、人行道「人車爭道」亂象，對行人十分不友善，要求檢討改善，應嚴格規定車頭方向，才能引導機車不要上樓。

議員施偉政認為，騎樓開放停車後，常有糾紛發生，甚至演變成社區的問題，執行的區域要因地制宜，造成變成地方的困擾。

議員呂美玲說，騎樓開放停車政策市民是肯定的良善政策，開放騎樓範圍可以再增加，階段性檢討逐漸開放。但綠腳丫貼紙禁停通道，很容易脫落，應加強材質增加識別度。

議員藍敏煌表示，騎樓開放停車路段可以擴大，讓民眾有車停，減少違規停車，他和議員鄭愷玲則都還建議，騎樓可以停車後，也可以研議開放攤販設置的可行性。

但議員陳冠羽認為，民國112年開放騎樓76處至今，留的通道空間應增為1.5公尺為主，騎樓可停不代表能騎車，常導致人車相衝突，停放騎樓範圍不明，民眾常搞不清楚。議員秦鉦則說，要就全面開放，不然民眾無所適從，很多長者不知要用牽的。

交通處代理處長黃詩涵說，目前停車供需有失衡情況，到騎樓騎的違規，要用牽的。以留1.5米原則。是否擴大範圍，會整體通盤檢視。未來以人本為主來考量。

市警察局長林信雄表示，今年A1交通事故至今2件，相較去年6件明顯減少。騎樓用騎的，民眾多還是貪圖方便，列為加強宣導，如果持續沒有改善會告發。

謝國樑說，他剛上任時開放76處騎樓可停車區域，但反應並不是特別良好，各界也有多所指責，未來會更謹慎以對，有的議員認為要擴大，有的不一定適合開放，需要有共識，如果議會決議通過的路段會積極考量開放，其他路段會再謹慎評估。至於騎樓開放攤販的問題，會請都發處研究，避免引發不同的聲音。

基隆76處騎樓開放停車，未來是否擴大議員意見不一。記者游明煌／攝影
基隆76處騎樓開放停車，未來是否擴大議員意見不一。記者游明煌／攝影
基隆76處騎樓開放停車，未來是否擴大議員意見不一，但認為綠腳丫禁停貼紙易脫落應加強材質。記者游明煌／攝影
基隆76處騎樓開放停車，未來是否擴大議員意見不一，但認為綠腳丫禁停貼紙易脫落應加強材質。記者游明煌／攝影

人行道 議員 騎樓

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