瞬間變成小人國…台東出現神秘2米巨型螺絲 村民熱議

台東縣海端鄉一處土地上出現數根不明「巨型螺絲」，每根近2米的螺絲引起當地村民熱議，有村民笑說，「這是給外星人用的螺絲嗎？」也有村民驚奇說，「從沒看過如此巨大的螺絲，大開眼界了」。不過，有熟悉工程的村民表示這些巨型螺絲是給太陽能板專用的，才會很穩固。

「這麼大的螺絲還以為是開玩笑的呢？」邱姓鄉民說，一早經過就看到一根根金屬物體，整齊的橫躺在一塊空地上，很難不被發現，走進一瞧，才發現是栓東西的螺絲，但從來沒看過這麼大根的螺絲，實在太嚇人了。另也有村民開玩笑說，這麼巨大的螺絲是給外星人用的嗎？要蓋金字塔？

這些巨型螺絲每根長約2米，今天早上被海端村民發現在一處空地上，由於從未看過這麼巨大的螺絲，消息很快在村莊傳開，大家議論紛紛，不過，有熟悉工程的村民表示這些巨型螺絲是給太陽能板專用的，稱螺旋地樁，不僅成本低，且非常穩固，很多光電施工都使用。