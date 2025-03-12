瞬間變成小人國…台東出現神秘2米巨型螺絲 村民熱議
台東縣海端鄉一處土地上出現數根不明「巨型螺絲」，每根近2米的螺絲引起當地村民熱議，有村民笑說，「這是給外星人用的螺絲嗎？」也有村民驚奇說，「從沒看過如此巨大的螺絲，大開眼界了」。不過，有熟悉工程的村民表示這些巨型螺絲是給太陽能板專用的，才會很穩固。
「這麼大的螺絲還以為是開玩笑的呢？」邱姓鄉民說，一早經過就看到一根根金屬物體，整齊的橫躺在一塊空地上，很難不被發現，走進一瞧，才發現是栓東西的螺絲，但從來沒看過這麼大根的螺絲，實在太嚇人了。另也有村民開玩笑說，這麼巨大的螺絲是給外星人用的嗎？要蓋金字塔？
這些巨型螺絲每根長約2米，今天早上被海端村民發現在一處空地上，由於從未看過這麼巨大的螺絲，消息很快在村莊傳開，大家議論紛紛，不過，有熟悉工程的村民表示這些巨型螺絲是給太陽能板專用的，稱螺旋地樁，不僅成本低，且非常穩固，很多光電施工都使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言