基隆捷運爭議侯友宜致電謝國樑親自溝通 謝：共創雙贏

基隆捷運由新北市府主責，近期因總經費、分段招標引發爭議。新北市長侯友宜今天說，近期由副市長陳純敬、捷運局長李政安拜會基隆市長謝國樑充分溝通。謝國樑回應表示，侯市長已有來電關心，兩人已通電話，他和侯市長會在共同的理念下，繼續努力把基隆捷運的交通建設辦好。

基隆捷運由新北市府主責，近期因總經費、分段招標引發討論。新北市長侯友宜今強調，他希望基捷能立即動工，近期由副市長陳純敬、捷運局長李政安拜會基隆市長謝國樑，彼此充分溝通。據悉，新北預計下周二18日上午赴基隆拜會謝國樑。

侯友宜今天說，這個拜會最重要的是在整個過程彼此之間充分溝通，也更了解地方的需求以及產業的連結上，如何做好北北基大家共同的一個發展的生活圈，期待趕快審定，趕快開工。

謝國樑今天對侯市的說法回應表示，新北市長侯友宜對基隆捷運非常的關心，近日他有來電關心，兩人已通電話，表達對新北段、台北段及基隆段一定要好好的建好，他十分感謝侯友宜的關心。

謝國樑認為，基隆捷運是以台北、新北、基隆一體來考量、建好，造福三地方的市民，未來和新北市副市長陳純敬及新北捷運局長好好談未來的需求，也會表達基隆市民對路廊、聯合開發的理念和想法，多跟新北市府、新北市捷運局溝通，期待大家創造雙贏。