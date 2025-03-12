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今植樹節基隆送26種苗木共5千株 七堵苗圃3發票換1株

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今天植樹節，基隆送5千株樹苗、26種，七堵苗圃3發票換1株。圖／基隆市政府提供
今天植樹節，基隆送5千株樹苗、26種，七堵苗圃3發票換1株。圖／基隆市政府提供

今天植樹節基隆市政府有樹苗兌換活動，上午9時至下午3時在七堵苗圃受理兌換，民眾可憑3張1-2月、3-4月發票換領苗木1株、每人限領3株，數量共5000株、26種苗木，送完為止，為響應環保不提供提袋。

市府產業發展處表示，為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化，苗圃每年培育約3萬5千株樹苗，每年10月1日起至翌年5月31日止，提供基隆各機關、學校、社區及鄰里申請辦理綠美化工作，另辦理列管老樹健檢作業，每年植樹月活動辦理樹苗兌換活動，鼓勵民眾種樹苗。

今天樹苗兌換在七堵苗圃，位七堵區東新街126-1號，提供苗木種類包括喬木類：楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹、茄苳、福木、桃花心木、舉木、杜英、黃連木；灌木類：杜鵑、桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹、厚葉女貞、鵝掌藤等。

今天有多達26種苗木供民眾領取，現場並有苗圃工作人員教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅。產發處表示，往年經驗都大排長龍，請有意願民眾要趁早。

今天植樹節，基隆送5千株樹苗、26種，七堵苗圃3發票換1株。圖／基隆市政府提供
今天植樹節，基隆送5千株樹苗、26種，七堵苗圃3發票換1株。圖／基隆市政府提供
今天植樹節，基隆送5千株樹苗、26種，七堵苗圃3發票換1株。圖／基隆市政府提供
今天植樹節，基隆送5千株樹苗、26種，七堵苗圃3發票換1株。圖／基隆市政府提供
今天植樹節，基隆送5千株樹苗、26種，七堵苗圃3發票換1株。圖／基隆市政府提供
今天植樹節，基隆送5千株樹苗、26種，七堵苗圃3發票換1株。圖／基隆市政府提供

基隆 植樹節

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