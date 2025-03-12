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花東快「退件」掀波 花蓮組團抗議政府欺騙

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
花東快興建議題持續引發討論，昨天百餘名花蓮居民組團北上，於議場前抗議並表達訴求。記者李成蔭／攝影
花東快興建議題持續引發討論，昨天百餘名花蓮居民組團北上，於議場前抗議並表達訴求。記者李成蔭／攝影

花東快速公路可行性評估上月遭交通部退件，須補強內容及評估分段推動可行性。百餘名花蓮居民昨組團北上到立法院議場前抗議，指選舉時各方候選人表態支持花東快，選後卻門檻重重、推動無門，政府都在欺騙人民。

花蓮居民說，他們北上是希望了解真相，結果發現政府在欺騙人民。國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人出面接待，帶頭大喊賴清德總統、行政院長卓榮泰下台，指賴、卓再三詐騙花東人，要嚴正抗議。

花蓮縣長徐榛蔚日前也表示，花東長年被邊緣化，這不只是對地方的忽視，更是城鄉發展不均的關鍵，政府的承諾不該隨選舉結束而落空，呼籲中央完成環島快速道路最後一塊拼圖。

吉安鄉村長聯誼會總幹事陳源忠表示，居民自發到立法院來，沒有特定立場，就是希望來聽真相；蘇花快是很多居民的期盼，行政院長卓榮泰過去在花蓮也講過並多次承諾，發現政府又在欺騙花東人。

傅崐萁及國民黨團幹部批評，前任和現任總統蔡英文、賴清德，還有副總統蕭美琴都曾告訴花東人一定會興建花東快，而且去年立法院才三讀通過，包括民進黨在內所有黨團也都簽字，結果交通部居然退回花東人殷殷期盼的花東快。

回想2016年初規畫興建花東快只需820億元，2023年再評估已需2500億元，現在將近4000億元，竟然說不做，再三詐騙花東人，要深切表達抗議。

立法院 花東快 花蓮

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