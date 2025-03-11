快訊

明晚雷雨轟炸！周末強烈冷氣團來襲 急凍6天低溫僅10度

房間都是血…北市大安區男疑砍同居女友墜樓 兩人緊急救治

戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

基隆公車汰換為電動巴士 議員憂心成更大錢坑

中央社／ 基隆11日電

基隆公車連年虧損，近日將運價成本送交運價審議委員會審查，市府預計2年內將164輛公車汰換為電動巴士，議員憂心換電池費用高，應避免成為更大的「錢坑」。

基隆市議會今天召開臨時會，無黨籍基隆市議員陳冠羽說，公車處去年虧損新台幣1.1億元，今年預計虧損5400萬元，每年繳利息約2000萬元，而基隆市各偏遠地區仍有搭車需求，但公車處體質不佳，市府能否評估辦理「需求反應式運輸系統」（DRTS），釋放出路線與計程車業者合作，提供「小黃公車」服務。

此外，陳冠羽說，公車處駕駛員扣除獎金後，平均月薪5.4萬元，相較其他民營業者，薪資少了許多，「誰要來跑我們的路線，我們的路線山多、老人多」。

民進黨基隆市議員張顥瀚指出，市府預計2年內要將公車汰換為電動公車，建議市府票價審議檢討時，應以電車運價作為討論，以新竹市為例，柴油公車每公里合理營運成本為54.4元，電動公車卻要62.5元，相差8元。

張顥瀚說，從民營業者經驗顯示，養1輛電車等於養3輛油車，加上購入後約5年汰換電池，光電池費用就占車價的一半，恐成為公車處財政負擔，建議市府購入前，先與業者談妥保固或更換電池優惠價，避免成為更大的「錢坑」。

市長謝國樑答詢，市府預計今年底至116年上半年，將公車汰換為電動低底盤公車，也會持續加強公車服務品質，可預想成本會增加，至於駕駛員待遇，因比照公務系統不如民營業者彈性，但相對工作穩定受到保障，市府會透過獎金增加駕駛員薪資，加上獎金希望讓駕駛員月薪可達6萬元。

基隆市公車處長鄭永陽表示，未來電動低底盤公車購入後，車源調度能獲得改善，但駕駛員仍缺19名，今年也會有駕駛員陸續退休，近期會辦理招考駕駛員，並研議增加駕駛員薪資，在車源及人力都能獲得補充下，盼能增加運能。

公車 基隆 電動

延伸閱讀

美眾議院通過法案 禁止國土安全部採購中國電池

桃機三航廈自駕電動巴士招標說明 預算金額18億

基隆天橋平台吊裝 3/14起凌晨封喜豬橋南向車道

基隆某分校女輔導員遭控言語霸凌 市府調查

相關新聞

新北市長侯友宜：基隆捷運按進度報核 盼今年能有好結果

新北市長侯友宜今天針對基隆捷運案表示，基隆捷運的興建，目前都按照進度來報中央審核，北北基會做好充分溝通，希望今年能夠有一...

宜蘭縣府推自立脫貧 4名學生考上大學還合營開店

宜蘭縣政府協助經濟弱勢家庭的孩子脫貧自立，與社福團體及愛心商家合作提供工讀機會，商家還安排工讀導師指導孩子做中學，透過體...

太魯閣震後邊坡重生 植物發芽志工感動「孩子長大」

去年403花蓮地震重創太魯閣國家公園，山區邊坡大規模崩塌，太魯閣國家公園管理處避免強勢外來種植物入侵，採集原生植物種子製...

影／「太平山迎媽祖」神尊搭蹦蹦車登上1950公尺鎮安宮作客

太平山鎮安宮是宜蘭縣最高的廟宇，位於海拔1950公尺的歷史建築，已經超過60年「太平山迎媽祖」小旅行每年在元宵節後擲筊請...

學校員工被檢舉不適任 她反控遭霸淩 基市府：都要查

基隆市議員呂美玲接獲陳情，指某國中有名女性約聘人員，工作時段會趴在辦公桌睡覺，對學生不當懲處，並自稱是市長親戚、議長友人...

影／訂好訂滿！「羅東呷拜拜」500桌太搶手 號碼牌發185號就訂光

宜蘭「羅東呷拜拜」桌菜只要3000元，物超所值，掀起瘋狂搶訂桌。今天開訂，昨天中午就有人排隊長達19小時，上午領取號碼牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。