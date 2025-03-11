宜蘭縣府推自立脫貧 4名學生考上大學還合營開店

宜蘭縣政府協助經濟弱勢家庭的孩子脫貧自立，與社福團體及愛心商家合作提供工讀機會，商家還安排工讀導師指導孩子做中學，透過體驗學習翻轉貧窮，如今孩子們不但考上國立大學，也有能力在夜市開店，當起其他孩子的準工讀導師，脫貧自立散播良善的種子。

縣政府社會處長林蒼蔡今天在縣務會議說明，5年多來與民間單位「公私協力」合推的自立脫貧成果，縣府109年起運用公益彩券盈餘經費，結合福氣家族公益協會、秀春教育基金會、東門夜市商圈發展協會、羅東觀光夜市發展協會及宜學教育基金會合辦經濟弱勢家庭自立脫貧方案。

林蒼蔡強調，該方案不僅給魚，也給釣竿，更重要是教他「釣魚方法」，對象是16歲以上經濟弱勢或急難家庭的高中職生、高關懷學生，提供假日在愛心店家工讀機會，從基礎到初階、由內場到外場做中學，重點是體驗學習；另透過「工讀導師陪伴者制度」，在工讀期間給予職場陪伴與關懷，表現優異的學生可升格為「準工讀導師」。

其中一名準工讀導師「小林」同學，自小因小耳症感到自卑，害怕被取笑排擠，生活孤獨，成績落後，時常在夜市漫無目的遊蕩。有一次被夜市商攤的福氣家族成員發現，主動上前關心引領他加入脫貧方案，在工讀導師的幫助與鼓勵下，小林重拾自信，考上國立宜蘭大學與餐飲丙級等證照。

另一名「小石」同學來自隔代教養家庭，幼年時父母離婚，母親回越南，小石由祖父母撫養長大，姑姑幫忙照顧。小石讀高中時為了減輕家庭負擔，一天最多打3份工，後來看到學校公告，主動報名自立脫貧計畫，表現優異，考上國立陽明交通大學。「別人的屋簷再大，不如自己有傘」，這是他常與學弟妹分享的話，去年他用打工存下的錢買機票飛到越南看媽媽，一解思母之情。