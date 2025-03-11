新北市長侯友宜：基隆捷運按進度報核 盼今年能有好結果
新北市長侯友宜今天針對基隆捷運案表示，基隆捷運的興建，目前都按照進度來報中央審核，北北基會做好充分溝通，希望今年能夠有一個好的結果。
侯友宜今天出席新北市AI智慧健康產業體驗創新日活動時接受媒體聯訪，針對媒體詢及市府是否沒有依照程序提報基隆捷運案修正計畫的問題作以上表示。
據了解，基隆市長謝國樑10日稱基隆捷運案經費已達約新台幣1200億元，遭中央退回。但鐵道局澄清並無打回票，而是程序問題，主責的新北市政府已循程序提報修正計畫。
侯友宜也對AI智慧健康產業的發展表示，新北市高齡長輩有76萬人，占人口比例18.7%，在全市有6000多家資通訊業者及2600家健康醫療業者，希望透過技術交流及跨域合作，共同打造新北成為AI智慧健康照護的領頭羊。
經發局表示，「AI智慧健康產業體驗創新日」現場共有21家業者設攤展示產品，提供長者體驗AI智慧健康裝置等創新應用，吸引不少民眾參與。
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