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台東首間農村醫療診所 「池上好診所」開幕

中央社／ 台東縣11日電

台東地區第1間以照顧農民為主的診所，日前在池上鄉誕生。「池上好診所」創辦人余尚儒表示，診所的成立不僅是對農民健康權益的保障，也是實現城鄉平衡發展的重要一步。

3月9日台東縣池上鄉新生路上，「池上好診所」舉行開幕，邀請地方農民參加，慶祝農民專屬的診所，余尚儒開心說「台灣第一家以農村醫療為主軸的診所誕生」。

余尚儒今天接受中央社記者訪問表示，因去年在台東縣池上鄉辦理農民職災健檢，而萌生創立全台首間以農村醫療為主軸的「池上好診所」，歷經1年多籌備，9日正式開幕，提供復健醫學及行動醫療服務，期盼未來結合地方創生政策，打造宜居的鄉村環境，減少人口外流。

他表示，「台灣號稱以農立國，但超高齡農村的健康需求，怎麼辦呢？」去年與小港醫院職業醫學科攜手舉辦「農民職業災害健檢」，目睹許多農民因工作繁忙、交通不便等因素，無法獲得適當的復健治療，只能依賴止痛藥度日。

他說，在池上鄉文化藝術基金會理事長梁正賢及各界支持下，他積極整合資源，招募專業醫療團隊、購置精良設備，全台首間農村醫療據點「池上好診所」如願誕生。他期盼診所縮短城鄉醫療差距，成為農村健康照護的典範。

余尚儒表示，診所重視預防醫學，強調預防失能，例如肌少症的預防，急性後期復能，慢性病即時管理（眼底篩檢），骨關節問題及時處理等，讓農民能夠在日常生活中得到更好的照護。

「池上好診所」表示，診所不僅提供物理治療，滿足農民復健需求，亦導入行動醫療，讓不便外出或無法抽身就診的農民享有到宅服務，並搭配遠距醫療，彌補專科醫師短缺的困境，提升偏鄉醫療可近性。

當地農民表示，過去部落社區的長者想做復健，得遠赴台東市區醫院，來回車程加上候診，一整天就沒了，現在不出門也能維持健康，這樣的到宅服務真是難能可貴。

台東 復健 農民

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