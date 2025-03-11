快訊

否認「1500小沈」是內帳 沈慶京律師：寫林志玲是我老婆難道她就是？

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

基隆天橋平台吊裝 3/14起凌晨封喜豬橋南向車道

中央社／ 基隆11日電

基隆市東岸郵輪廣場串接工程，將於14日至25日進行天橋平台主體鋼構吊裝，期間每天晚間10時至清晨6時將封閉「喜豬橋」南向車道，市府呼籲用路人減速行駛。

基隆市政府都市發展處今天表示，為延續基隆港區海洋廣場兩側廣場景觀工程，除已完成東西岸廣場景觀工程連接，「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，預計於中正路上方打造一座跨越中正路的景觀天橋平台，串接東岸郵輪廣場及市民廣場，未來民眾可從海洋廣場一路步行至東岸市區。工程預計8月完成驗收，今年底開放通行。

都發處指出，工程正積極趕工，將自14日至25日進行天橋平台主體鋼構吊裝工項，施工期間封閉喜豬橋南向（往中正高架橋及火車站方向）車道，並調整北上車道，提供往中正高架橋銜接高速公路車輛及往市區方向車輛行駛，信一路往中正高架橋車輛必須提前繞道義一路、信三路、中正路上高架橋。

至於中正高架橋下橋車輛，及市區往中正區方向車輛一律右轉仁一路，經富狗橋、信一路右轉中正路，現場有義交協助交管和引導，完成後即調整為4線車道。

基隆港 車道 高架橋

延伸閱讀

嘉市老屋卸妝恢復本色 修繕35間立面成市區最美風景

海洋光譜郵輪赴日 單航次外籍客新高

新北：已重新提報基隆捷運總經費 盼中央儘速核定

基隆市議會議長童子瑋：基捷若拆成2階段 嚴重影響基隆權利

相關新聞

太魯閣震後邊坡重生 植物發芽志工感動「孩子長大」

去年403花蓮地震重創太魯閣國家公園，山區邊坡大規模崩塌，太魯閣國家公園管理處避免強勢外來種植物入侵，採集原生植物種子製...

影／「太平山迎媽祖」神尊搭蹦蹦車登上1950公尺鎮安宮作客

太平山鎮安宮是宜蘭縣最高的廟宇，位於海拔1950公尺的歷史建築，已經超過60年「太平山迎媽祖」小旅行每年在元宵節後擲筊請...

學校員工被檢舉不適任 她反控遭霸淩 基市府：都要查

基隆市議員呂美玲接獲陳情，指某國中有名女性約聘人員，工作時段會趴在辦公桌睡覺，對學生不當懲處，並自稱是市長親戚、議長友人...

影／訂好訂滿！「羅東呷拜拜」500桌太搶手 號碼牌發185號就訂光

宜蘭「羅東呷拜拜」桌菜只要3000元，物超所值，掀起瘋狂搶訂桌。今天開訂，昨天中午就有人排隊長達19小時，上午領取號碼牌...

基隆跨接郵輪廣場、市民廣場平台 鋼構主體要架上去了

基隆市都市發展處今天表示，基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日要施作鋼構吊裝工程，每晚10時至隔天清晨6時...

台東寶華大橋 新橋開工

台東縣鹿野鄉寶華大橋是串聯花東縱谷與海岸山脈的重要橋梁，3年前918地震造成橋體多處損壞，縣府爭取7.1億元經費改建新橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。