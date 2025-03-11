宜蘭嚴選20項農特產 進軍日本東京國際食品展

日本東京國際食品展今天開展，宜蘭縣府嚴選12家20項農特產品於現場宣傳，包括宜蘭嚴選米，並利用冬山鄉產的素馨紅茶製成日本常見的茶泡飯，盼吸引日本民眾目光，行銷國際。

宜蘭縣政府發布新聞稿表示，被譽為全球前3大專業食品展的東京國際食品展，今天於東京國際展示場熱鬧開展，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席台灣館開幕記者會，並與12個縣市政府及中央單位代表共同剪綵。

林茂盛也於記者會向各國媒體、採購通路業者及日本民眾推銷宜蘭嚴選米、三星蔥、櫻桃鴨、金柑、櫻花蝦、黑鮪魚、有機紅茶等宜蘭好物，並邀請與會者到宜蘭旅遊，體驗宜蘭獨特魅力。

林茂盛在現場更化身料理職人大秀廚藝，運用這次參展的食材，製作日本國民美食茶泡飯，並調製金柑素馨氣泡手搖飲，讓現場民眾留下深刻印象。

縣府指出，為爭取外銷訂單，今年與縣內各地農會、畜產業者共12家推出20種產品參展，包含宜蘭嚴選米、蘭陽五農米、素馨紅茶、金柑氣泡蜂蜜飲、甜心芭樂果凍、養生豆奶、蔥明麵、蔥明餅、櫻桃鴨賞、金棗核桃糕等。