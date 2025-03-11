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台東縣長饒慶鈴汛期前視察去年災情 東64線道路整修10月完工

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
縣長饒慶鈴率隊視察南迴線相關災情復建情況，盼在汛期前完成防洪整備，保障縣民安全。圖／台東縣府提供
縣長饒慶鈴率隊視察南迴線相關災情復建情況，盼在汛期前完成防洪整備，保障縣民安全。圖／台東縣府提供

去年颱風接連來襲，台東南迴線發生文里溪堤防破損及東64線道路邊坡崩塌等項災情，金峰鄉民出入不便。縣長饒慶鈴今天趁汛期來臨前視察復建工程，建設處指出，在水利署等單位經費挹注下，文里溪復建工程預計本月發包，東64線災害復建預計10月完工。

山陀兒颱風挾帶豪雨，金峰鄉東64鄉道邊坡遭洪水沖刷掏空，3公里處出現約100公尺路面坍塌，一度導致嘉蘭村對外交通中斷。縣長饒慶鈴今早會同議員章正輝、尤忠正，以及水利署第八河川分署及金峰鄉長蔣爭光等人會勘復健工程進度。

建設處簡報指出，東64線是金峰鄉嘉蘭村主要聯外道路，3K+170至3K+270路段邊坡長期受太麻里溪水沖刷，前年杜蘇芮及卡努颱風導致下邊坡土方鬆動，去年9月山陀兒颱風造成路面全線崩坍；工程會核定8715萬元復建經費，目前施工順利，預計10月完工。

太麻里溪疏濬部分，921地震後天災頻傳，縣府每年約編列1億元進行常態河川維護，此次額外動用災準金3700萬元，優先搶修太麻里溪及太平溪河段，汛期前清運40萬立方公尺土石。

除東64線道路外，文里溪堤防也有受損。建設處指出，北新橋上游300公尺至出海口辦理復建工程，將疏濬24萬立方公尺土石至海岸養灘，另增設水防道路，工程近日會開標。

饒慶鈴說，感謝中央挹注河川清疏經費、林業及自然保育署台東分署協助海岸養灘，盼在汛期前完成防洪整備，保障縣民安全。

去年颱風接連來襲，台東縣文里溪堤防受損，縣府建設處將從北新橋上游300公尺至出海口辦理復建工程，另外進行河川疏濬。圖／台東縣府提供
去年颱風接連來襲，台東縣文里溪堤防受損，縣府建設處將從北新橋上游300公尺至出海口辦理復建工程，另外進行河川疏濬。圖／台東縣府提供
金峰鄉東64鄉道緊鄰太麻里溪，邊坡因洪水沖刷掏空導致路面崩塌，去年颱風季交通一度中斷。圖／台東縣府提供
金峰鄉東64鄉道緊鄰太麻里溪，邊坡因洪水沖刷掏空導致路面崩塌，去年颱風季交通一度中斷。圖／台東縣府提供
金峰鄉東64鄉道緊鄰太麻里溪，邊坡遭洪水沖刷掏空，去年颱風季交通一度中斷。圖／台東縣府提供
金峰鄉東64鄉道緊鄰太麻里溪，邊坡遭洪水沖刷掏空，去年颱風季交通一度中斷。圖／台東縣府提供

台東 山陀兒颱風 饒慶鈴

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