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太魯閣震後邊坡重生 植物發芽志工感動「孩子長大」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台8線中橫公路邊坡長出原生植物小苗山黃麻、構樹。圖／太管處提供
台8線中橫公路邊坡長出原生植物小苗山黃麻、構樹。圖／太管處提供

去年403花蓮地震重創太魯閣國家公園，山區邊坡大規模崩塌，太魯閣國家公園管理處避免強勢外來種植物入侵，採集原生植物種子製成種子球拋撒在邊坡，期間雖歷經風災，部分種子仍順利發芽、長苗，希望樹苗能長大演替成植被，見證地方復甦。

太管處表示，解說志工於去年夏天，與慈濟大學通識教育中心自然永續組專案助理教授張木林合作，採集台灣原生植物種子，如密花苧麻、山黃麻、構樹、車桑子、杜虹、駁骨丹等製成種子球，優先拋撒在外來種銀合歡可能入侵的清水斷崖邊坡，也將部分種子提供公路工程單位，混於植生土中種植。

張木林研究太魯閣國家公園植物生態20餘年，他發現清水斷崖一些崩塌地周邊有不少銀合歡，若不及時介入，新的坍方地恐被銀合歡攻占，甚至立霧溪下游區域也有類似情形，因此將清水斷崖及外太魯閣列為優先震後植被復原區域。

志工們去年陸續將種子球拋灑在邊坡後，期間經歷過幾次颱風豪雨沖刷種子流失，好在噴灑在台8線中橫公路福德祠路段的邊坡種子，隨著春天到來，陸續發芽長成樹苗，讓志工們非常開心，感動直呼「這是我們的孩子」，期待小樹苗繼續長大。

張木林表示，太魯閣國家公園山高谷深地形陡峭，再加上石灰岩環境及氣候因素，造成地理隔離現象，演育不少適應石灰岩環境的特有植物，非常特殊且珍貴，地震土石崩落對原來的植物環境，必然會造成影響，希望災後演替過程中，能盡量減少外來種植物干擾。

除製作種子球，張木林最近也嘗試其他播撒原生植物種子方式，像是用草繩及麻線網包覆含有原生植物種子泥土，由上而下鋪掛在崩塌地邊坡，今年1至2月，在中橫福德祠附近下邊坡，陸續鋪掛10餘條種子串試驗，現在可見種子從麻線網的孔隙中發出新芽。

太管處解說志工採集台灣原生植物種子製成種子球，優先拋撒在外來種銀合歡可能入侵的清水斷崖邊坡，並特別排字「長大活下來」，期許種子落地生根。圖／太管處提供
太管處解說志工採集台灣原生植物種子製成種子球，優先拋撒在外來種銀合歡可能入侵的清水斷崖邊坡，並特別排字「長大活下來」，期許種子落地生根。圖／太管處提供
台8線中橫公路邊坡在種子拋灑半年後，已逐漸長出原生植物小苗。圖／太管處提供
台8線中橫公路邊坡在種子拋灑半年後，已逐漸長出原生植物小苗。圖／太管處提供
慈濟大學教授張木林像是用草繩及麻線網包覆含有原生植物種子泥土，由上而下鋪掛在崩塌地邊坡，陸續鋪掛10餘條種子串試驗。圖／太管處提供
慈濟大學教授張木林像是用草繩及麻線網包覆含有原生植物種子泥土，由上而下鋪掛在崩塌地邊坡，陸續鋪掛10餘條種子串試驗。圖／太管處提供
慈濟大學教授張木林在邊坡掛鋪種子串，並供水使種子串保持潮濕。圖／太管處提供
慈濟大學教授張木林在邊坡掛鋪種子串，並供水使種子串保持潮濕。圖／太管處提供

中橫公路 太魯閣國家公園 崩塌

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