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太魯閣震後邊坡重生 植物發芽志工感動「孩子長大」
去年403花蓮地震重創太魯閣國家公園，山區邊坡大規模崩塌，太魯閣國家公園管理處避免強勢外來種植物入侵，採集原生植物種子製成種子球拋撒在邊坡，期間雖歷經風災，部分種子仍順利發芽、長苗，希望樹苗能長大演替成植被，見證地方復甦。
太管處表示，解說志工於去年夏天，與慈濟大學通識教育中心自然永續組專案助理教授張木林合作，採集台灣原生植物種子，如密花苧麻、山黃麻、構樹、車桑子、杜虹、駁骨丹等製成種子球，優先拋撒在外來種銀合歡可能入侵的清水斷崖邊坡，也將部分種子提供公路工程單位，混於植生土中種植。
張木林研究太魯閣國家公園植物生態20餘年，他發現清水斷崖一些崩塌地周邊有不少銀合歡，若不及時介入，新的坍方地恐被銀合歡攻占，甚至立霧溪下游區域也有類似情形，因此將清水斷崖及外太魯閣列為優先震後植被復原區域。
志工們去年陸續將種子球拋灑在邊坡後，期間經歷過幾次颱風豪雨沖刷種子流失，好在噴灑在台8線中橫公路福德祠路段的邊坡種子，隨著春天到來，陸續發芽長成樹苗，讓志工們非常開心，感動直呼「這是我們的孩子」，期待小樹苗繼續長大。
張木林表示，太魯閣國家公園山高谷深地形陡峭，再加上石灰岩環境及氣候因素，造成地理隔離現象，演育不少適應石灰岩環境的特有植物，非常特殊且珍貴，地震土石崩落對原來的植物環境，必然會造成影響，希望災後演替過程中，能盡量減少外來種植物干擾。
除製作種子球，張木林最近也嘗試其他播撒原生植物種子方式，像是用草繩及麻線網包覆含有原生植物種子泥土，由上而下鋪掛在崩塌地邊坡，今年1至2月，在中橫福德祠附近下邊坡，陸續鋪掛10餘條種子串試驗，現在可見種子從麻線網的孔隙中發出新芽。
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