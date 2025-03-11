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影／「太平山迎媽祖」神尊搭蹦蹦車登上1950公尺鎮安宮作客
太平山鎮安宮是宜蘭縣最高的廟宇，位於海拔1950公尺的歷史建築，已經超過60年「太平山迎媽祖」小旅行每年在元宵節後擲筊請示鎮安宮主神欽點舉辦時間。今年林業署宜蘭分署開放35個名額讓民眾報名參與，有信徒相當興奮，希望太平山獨一無二且有意義的文化盛事持續辦下去。
鎮安宮祀奉鄭成功主神，是太平山重要信仰中心。宜蘭分署表示，「太平山迎媽祖」約在1950年代開始，林業工作者為祈求林場生產及生活平安順利，於每年農曆元宵節過後至媽祖聖誕及出巡的3月期間所舉辦的信仰儀式，今年循例向鎮安宮國姓爺擲筊請示，3月5日至7日舉行為期三天的太平山迎媽祖。
此次共8座廟宇、11座神尊參與，第1天從羅東林場的竹林車站集合後，前往縣內的各廟宇迎接媽祖、玉皇大帝等神尊，邀請眾神明共同前往太平山作客，往太平山方向沿途繞境，駐駕土場的土地公廟。
第2天由土場土地公廟起駕，行經太平山遊樂區內鳩之澤、中間服務站、翠峰山屋、太平山莊，搭乘蹦蹦車遶境，最後駐駕鎮安宮；第3天眾神尊再從鎮安宮起駕恭送回原廟宇。今年開放35個名額讓民眾報名參與，有些人是首次參加受訪時感到興奮又新鮮，未來希望如此有意義的傳統民俗活動繼續辦下去。
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