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台東12村落射耳祭4/3依序登場 霧鹿村不對開放

中央社／ 台東縣11日電

台東縣2鄉12部落的布農族射耳祭時間排定，從4月3日至5月3日，如有學術研究等需求要先與各村落聯絡人聯繫，其中霧鹿村因外來遊客經常發生不尊重儀式過程，今年不對外開放。

布農族所有祭典中最盛大的就是malahtangia射耳祭，祭儀中除了展現族群與自然生存共融的生活型態，更是文化傳承的重要祭典。

台東縣兩個布農族鄉鎮延平鄉和海端鄉總共有12個村落，日前公布射耳祭排定的時間。

延平鄉各村落時間: 鸞山村4月3日；永康村4月5日；桃源村4月12日；紅葉村4月19日；武陵村4月26日。海端鄉各村落時間: 加拿村4月4日；利稻村、海端村新武部落4月5日；廣原村4月12日；崁頂村4月19日；霧鹿村4月26日；海端村初來部落5月3日。

其中海端鄉霧鹿村今年不對外開放。霧鹿村長余紹盛今天接受中央社記者電話訪問表示，因經常發生遊客不尊重文化或干擾到儀式進行，因此今年不對外開放。

延平鄉和海端鄉公所表示，其他村落雖然沒有明確表示不對外開放，但呼籲參與祭典者請遵守各部落祭儀規範，如有學術研究等需求者，或有相關問題請務必先與各村聯絡人聯繫。

台東 射耳祭 布農族

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