台東12村落射耳祭4/3依序登場 霧鹿村不對開放
台東縣2鄉12部落的布農族射耳祭時間排定，從4月3日至5月3日，如有學術研究等需求要先與各村落聯絡人聯繫，其中霧鹿村因外來遊客經常發生不尊重儀式過程，今年不對外開放。
布農族所有祭典中最盛大的就是malahtangia射耳祭，祭儀中除了展現族群與自然生存共融的生活型態，更是文化傳承的重要祭典。
台東縣兩個布農族鄉鎮延平鄉和海端鄉總共有12個村落，日前公布射耳祭排定的時間。
延平鄉各村落時間: 鸞山村4月3日；永康村4月5日；桃源村4月12日；紅葉村4月19日；武陵村4月26日。海端鄉各村落時間: 加拿村4月4日；利稻村、海端村新武部落4月5日；廣原村4月12日；崁頂村4月19日；霧鹿村4月26日；海端村初來部落5月3日。
其中海端鄉霧鹿村今年不對外開放。霧鹿村長余紹盛今天接受中央社記者電話訪問表示，因經常發生遊客不尊重文化或干擾到儀式進行，因此今年不對外開放。
延平鄉和海端鄉公所表示，其他村落雖然沒有明確表示不對外開放，但呼籲參與祭典者請遵守各部落祭儀規範，如有學術研究等需求者，或有相關問題請務必先與各村聯絡人聯繫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言