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學校員工被檢舉不適任 她反控遭霸淩 基市府：都要查
基隆市議員呂美玲接獲陳情，指某國中有名女性約聘人員，工作時段會趴在辦公桌睡覺，對學生不當懲處，並自稱是市長親戚、議長友人，不服主管規勸，還捏造遭同仁霸凌。教育處今表示，已要求學校評估調整職務，並檢討管理是否有疏失，一周內提出報告。
呂美玲接到這所學校署名「一群看不下去的員工」陳情，指校內有名約聘人員行為乖張，我行我素，未落實工作分配表項內職責，且經常不服從學校主管合理監督指導。
陳情人說，在學校餐廳用餐需自費，但這名同仁未依規定繳費。應執行學生家訪，未到又造假紀錄。這名同仁還會在學校工作群組指責同仁，造成同仁畏懼，偏差行為或言詞嚴重違反學校員工工作規定。
陳情人說，這名同仁已不適任，若確實是如市長親戚、議長友人，請呂美玲傳達給兩人代為約束。若不是事實，是否請市長、議長辦公室「通知校方」，勿讓全案淪為仗勢欺人或捏造關係事件。
教育處表示，市府2月中旬接獲民眾陳情後，已請學校加強管理，端正風氣，同時責成學校每周紀錄這名生活輔導員工作情形，作為日後考核汰劣依據。
教育處表示，至於傳出學校疑似職場霸凌、不當管教及詐領費用等情事，也請學校務必逐案調查，並將相關報告移送政風單位。為避免這名同仁工作態度影響學生，市府也已要求學校立即依法評估調整職務，並針對是否有管理疏失確實檢討，一周內提出報告。
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