影／訂好訂滿！「羅東呷拜拜」500桌太搶手 號碼牌發185號就訂光

宜蘭「羅東呷拜拜」桌菜只要3000元，物超所值，掀起瘋狂搶訂桌。今天開訂，昨天中午就有人排隊長達19小時，上午領取號碼牌。由於每人最多限訂3桌，最後一位幸運兒拿到185號的號碼牌，500桌就全被訂光，可見來排隊的民眾幾乎都訂滿3桌。

羅東鎮公所表示，昨天中午就有人排隊，凌晨4時大約排了150人，鎮長吳秋齡到場關心並發送礦泉水，因為彼此都不知道對方要訂幾桌，直到5時排了200多人；公所上午7時30分發放號碼牌，拿到牌號的人依序進入室內，8時開賣，賣至最後一位是185號就沒桌了，9時40分完成購票繳費程序。

搶到「頭香」的羅東鎮民小方說，去年就有參與呷拜拜，覺得不錯，今天訂3桌，他穿著禦寒帽T、帶著乾糧徹夜排隊，終於讓他訂到想吃的餐廳；另一名婦人也是花了19小時排隊，她說，家人有跟他輪流排，覺得呷拜拜與親友同聚「好玩啦」。