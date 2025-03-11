聽新聞
0:00 / 0:00
影／訂好訂滿！「羅東呷拜拜」500桌太搶手 號碼牌發185號就訂光
宜蘭「羅東呷拜拜」桌菜只要3000元，物超所值，掀起瘋狂搶訂桌。今天開訂，昨天中午就有人排隊長達19小時，上午領取號碼牌。由於每人最多限訂3桌，最後一位幸運兒拿到185號的號碼牌，500桌就全被訂光，可見來排隊的民眾幾乎都訂滿3桌。
羅東鎮公所表示，昨天中午就有人排隊，凌晨4時大約排了150人，鎮長吳秋齡到場關心並發送礦泉水，因為彼此都不知道對方要訂幾桌，直到5時排了200多人；公所上午7時30分發放號碼牌，拿到牌號的人依序進入室內，8時開賣，賣至最後一位是185號就沒桌了，9時40分完成購票繳費程序。
搶到「頭香」的羅東鎮民小方說，去年就有參與呷拜拜，覺得不錯，今天訂3桌，他穿著禦寒帽T、帶著乾糧徹夜排隊，終於讓他訂到想吃的餐廳；另一名婦人也是花了19小時排隊，她說，家人有跟他輪流排，覺得呷拜拜與親友同聚「好玩啦」。
今年有5家餐廳配合，業者為「拚菜」用料不手軟，龍蝦、九孔鮑、鮮蝦魚蟹等高檔食材，另有飲料及炒米粉，共11道菜，每桌價值6500元，鎮公所補助部分費用，民眾只要花3000元訂桌，呷拜拜看表演，物超所值，吸引大家瘋狂排隊，幾乎都訂滿3桌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言