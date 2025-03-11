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影／訂好訂滿！「羅東呷拜拜」500桌太搶手 號碼牌發185號就訂光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾徹夜排隊搶訂「羅東呷拜拜」。圖／羅東鎮公所提供
民眾徹夜排隊搶訂「羅東呷拜拜」。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭「羅東拜拜」桌菜只要3000元，物超所值，掀起瘋狂搶訂桌。今天開訂，昨天中午就有人排隊長達19小時，上午領取號碼牌。由於每人最多限訂3桌，最後一位幸運兒拿到185號的號碼牌，500桌就全被訂光，可見來排隊的民眾幾乎都訂滿3桌。

羅東鎮公所表示，昨天中午就有人排隊，凌晨4時大約排了150人，鎮長吳秋齡到場關心並發送礦泉水，因為彼此都不知道對方要訂幾桌，直到5時排了200多人；公所上午7時30分發放號碼牌，拿到牌號的人依序進入室內，8時開賣，賣至最後一位是185號就沒桌了，9時40分完成購票繳費程序。

搶到「頭香」的羅東鎮民小方說，去年就有參與呷拜拜，覺得不錯，今天訂3桌，他穿著禦寒帽T、帶著乾糧徹夜排隊，終於讓他訂到想吃的餐廳；另一名婦人也是花了19小時排隊，她說，家人有跟他輪流排，覺得呷拜拜與親友同聚「好玩啦」。

今年有5家餐廳配合，業者為「拚菜」用料不手軟，龍蝦、九孔鮑、鮮蝦魚蟹等高檔食材，另有飲料及炒米粉，共11道菜，每桌價值6500元，鎮公所補助部分費用，民眾只要花3000元訂桌，呷拜拜看表演，物超所值，吸引大家瘋狂排隊，幾乎都訂滿3桌。

排隊前5號的民眾昨天中午大約1時就來排隊，排了19小時如願訂到想吃的餐廳。圖／羅東鎮公所提供
排隊前5號的民眾昨天中午大約1時就來排隊，排了19小時如願訂到想吃的餐廳。圖／羅東鎮公所提供
民眾徹夜排隊搶訂桌，上午領取號碼牌。圖／羅東鎮公所提供
民眾徹夜排隊搶訂桌，上午領取號碼牌。圖／羅東鎮公所提供
領到號碼牌的民眾等候叫號。圖／羅東鎮公所提供
領到號碼牌的民眾等候叫號。圖／羅東鎮公所提供
搶到最後桌次的幸運兒是185號，開心比ya。圖／羅東鎮公所提供
搶到最後桌次的幸運兒是185號，開心比ya。圖／羅東鎮公所提供
「羅東呷拜拜」物超所值，幾乎每人都訂滿3桌。圖／羅東鎮公所提供
「羅東呷拜拜」物超所值，幾乎每人都訂滿3桌。圖／羅東鎮公所提供
民眾徹夜排隊搶訂「羅東呷拜拜」。圖／羅東鎮公所提供
民眾徹夜排隊搶訂「羅東呷拜拜」。圖／羅東鎮公所提供

拜拜 羅東 餐廳

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