快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

基隆跨接郵輪廣場、市民廣場平台 鋼構主體要架上去了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日施作鋼構吊裝工程，每晚10時至隔天清晨6時喜豬橋將交通管制。聯合報系資料照片
基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日施作鋼構吊裝工程，每晚10時至隔天清晨6時喜豬橋將交通管制。聯合報系資料照片

基隆市都市發展處今天表示，基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日要施作鋼構吊裝工程，每晚10時至隔天清晨6時，喜橋南下車道封閉，改行駛橋面北上車道。要經喜豬橋北上車輛則是改道行駛仁一路，提醒用路人依義交及相關設施行車，確保安全。

基隆市政府爭取中央補助近5億元，發包「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，在前市長林右昌卸任前動土施工，規畫在中正路喜豬橋上方建構景觀天橋平台，串連郵輪廣場和市區田寮河上方的市民廣場，未來民眾可從海洋廣場一路步行至東岸市區。

都發處說，串接工程積極趕工中，預定3月14日至25日進行天橋平台主體鋼構吊裝工項，考量工程和交通安全，施工期間實施交通管制，現場會安排義交進行交管，引導車輛改道通行。

喜豬橋南下、北上原各有4線車道，平台主體鋼構吊裝施工期間，南下車道全數封閉，並調撥北上車道供往愛一路、忠一路和中正高架橋車輛通行。原本要行駛喜豬橋北上車輛，改右轉改走仁一路前往目的地。

都發處，施工期間請行經施工管制區域車輛減速慢行，並遵照義交指揮及交維設施導引行車，確保交通安全。工程完成後，喜豬橋車道就會恢復正常行車，造成不便，請用路人見諒。

基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日施作鋼構吊裝工程，基市府規畫喜豬橋每晚10時至隔天清晨6時實施交通管制。圖／基市府提供
基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日施作鋼構吊裝工程，基市府規畫喜豬橋每晚10時至隔天清晨6時實施交通管制。圖／基市府提供
基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日施作鋼構吊裝工程，每晚10時至隔天清晨6時喜豬橋將交通管制。聯合報系資料照片
基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日施作鋼構吊裝工程，每晚10時至隔天清晨6時喜豬橋將交通管制。聯合報系資料照片
基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日施作鋼構吊裝工程，每晚10時至隔天清晨6時喜豬橋將交通管制。聯合報系資料照片
基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日施作鋼構吊裝工程，每晚10時至隔天清晨6時喜豬橋將交通管制。聯合報系資料照片

基隆港 車道

延伸閱讀

海洋光譜郵輪赴日 單航次外籍客新高

新北：已重新提報基隆捷運總經費 盼中央儘速核定

基隆市議會議長童子瑋：基捷若拆成2階段 嚴重影響基隆權利

荖濃溪今年再施作兩處蓄水工程 補注高屏溪流域地下水

相關新聞

學校員工被檢舉不適任 她反控遭霸淩 基市府：都要查

基隆市議員呂美玲接獲陳情，指某國中有名女性約聘人員，工作時段會趴在辦公桌睡覺，對學生不當懲處，並自稱是市長親戚、議長友人...

影／訂好訂滿！「羅東呷拜拜」500桌太搶手 號碼牌發185號就訂光

宜蘭「羅東呷拜拜」桌菜只要3000元，物超所值，掀起瘋狂搶訂桌。今天開訂，昨天中午就有人排隊長達19小時，上午領取號碼牌...

基隆跨接郵輪廣場、市民廣場平台 鋼構主體要架上去了

基隆市都市發展處今天表示，基隆港東岸郵輪廣場串接市民平台工程，14日至25日要施作鋼構吊裝工程，每晚10時至隔天清晨6時...

台東寶華大橋 新橋開工

台東縣鹿野鄉寶華大橋是串聯花東縱谷與海岸山脈的重要橋梁，3年前918地震造成橋體多處損壞，縣府爭取7.1億元經費改建新橋...

花東快 交部評估分段推動

交通部上月底審查「花東快速公路」（花東快）可行性評估，以造價高、經濟效益低為由退件，引發花蓮縣長徐榛蔚及地方議員不滿，交...

基捷基隆段暫緩？ 謝國樑：不可能

基隆捷運興建費用估計逾1200億元，高出中央核定經費500多億元。基隆市議長童子瑋昨說，新北為此規畫基隆境內路段暫緩，基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。