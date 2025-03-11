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台9線拓寬 花蓮拆遷補償12年未調

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣拆遷補償標準12年沒調整，被徵收房屋、土地民眾不滿。圖為日前代表會會勘情形。圖／玉里鎮代表吳新文提供
花蓮縣拆遷補償標準12年沒調整，被徵收房屋、土地民眾不滿。圖為日前代表會會勘情形。圖／玉里鎮代表吳新文提供

交通部公路局蘇花公路改善工程處推動台9線玉里鎮三民段拓寬，需徵收民宅與土地，但花蓮公共工程拆遷補償辦法，仍採2013年自治條例評點，引發民怨。建設處回應，評點會依條例檢討，目前協議價購有44戶、徵收31戶，預計拆除75戶。

三民社區發展協會理事長羅榮廣說，目前拆遷的補助金額不合理，以他家為例，一坪平均6.8萬元，大家都願意配合道路拓寬，但拆遷金不能讓百姓太吃虧。有拆遷戶說，預估獲得補償金120萬元左右，未來住家坪數變小，用補償金來重蓋也不夠用。

花蓮縣議會昨開修訂「花蓮縣興辦公共工程用地拆遷物拆遷補償救濟自治條例」專案會議，玉里鎮長龔文俊、鎮代表吳新文，及約20名房屋土地被徵收者，一行人搭遊覽車北上參加會議。

吳新文說，自治條例第16條規定，每年7月1日要按前1年行政院主計處營造工程物價總指數年增率調整，現在還在使用2013年每評點13元規定，未能每年調整是公務員瀆職，損害民眾權益。

建設處副處長張志豪表示，評點調整會依照自治條例來檢討。各縣市政府是依照規定，調整、檢討物價指數，查估金額是就拆遷物面積及構造的點數，再乘以評點計算。建物構造與金額部分，各縣市政府有落差。

昨專案會議決議，縣府將依法參考通貨膨脹、營造工程物價指數，每年重新評定，從優、從寬調高拆遷補償價格，並在24日臨時會提專案報告。

公共工程 指數 花蓮

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