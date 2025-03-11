礁溪五峰旗風災復建 預計11月完工

宜蘭五峰旗風景區去年遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣府罕見把1至3層瀑布區全部封閉。縣府表示，五峰旗災害復建工程最近會發包，下月開工，預計11月完工；同樣受颱風侵襲的南澳碧候溫泉復建工程預計9月完工。

位於礁溪鄉五峰旗風景區以水質清涼的瀑布吸引遊客，含有豐沛負離子，鄰近步道輕鬆好走，是縣轄10多處風景區中，遊客數一數二的風景區，幾乎每天都有遊覽車載外地遊客到此一遊，登山客攀登知名「抹茶山」也會經過鄰近步道，人氣相當旺。

去年10月底，風景區遭受康芮颱風侵襲嚴重坍方，登山步道毀損、基礎掏空等，步道下邊坡因颱風豪大雨沖刷出大面積崩塌，縣府評估山壁崩塌位於五峰旗第1層與第2層瀑布之間，擔心有落石掉落風險，從1至3層瀑布區全封閉，遊覽車行程喊卡，攤販生意也受影響。

縣府工商旅遊處表示，為避免登山步道中斷，影響登山客安全，向中央爭取經費930萬元辦理災害復建，目前辦理細部設計，最近開審查會議，預計4月上旬工程發包。

至於南澳碧候溫泉也受強烈颱風康芮侵襲，超大豪雨致園區泡湯、池上邊坡土石崩塌。工旅處表示，為避免崩塌擴大，已向中央爭取418萬元辦理災害復建工作，目前辦理細部設計，下月工程發包，預計9月完工。