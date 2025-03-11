聽新聞
0:00 / 0:00

台東寶華大橋 新橋開工

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣鹿野鄉寶華大橋因地震受損，縣府爭取經費改建新橋，10日舉辦開工典禮，預計花2年時間建新橋。圖／台東縣府提供
台東縣鹿野鄉寶華大橋因地震受損，縣府爭取經費改建新橋，10日舉辦開工典禮，預計花2年時間建新橋。圖／台東縣府提供

台東縣鹿野鄉寶華大橋是串聯花東縱谷與海岸山脈的重要橋梁，3年前918地震造成橋體多處損壞，縣府爭取7.1億元經費改建新橋，歷經3次流標，昨辦開工典禮，預定2年完工，施工期間舊橋仍可通行。

縣府建設處說，新橋的橋寬會從6公尺拓寬至9公尺，也將加大卑南溪通水斷面、提升跨溪橋梁耐震及耐洪能力，預計施工2年，施工期間舊橋可通行，民眾日常往返不受影響。

寶華大橋在1984年竣工，位於鄉道東33線，串聯省道台9線與縣道197線，已使用逾40年。建設處表示，因橋梁老舊，縣府原有意改建新橋，2022年評估過程中又發生918地震，導致橋體多處損壞，鹿野鄉公所維修後僅供小型車臨時通行。

縣長饒慶鈴與鹿野鄉長李維順、民代及地方人士一起動土，祈求工程順利；饒慶鈴表示，寶華大橋是重要的交通建設，攸關當地居民的生命財產安全，改建新橋可提升區域交通便利性，強化橋梁的耐震能力，往來更安全。

新橋獲得公路局與水利署補助6.2億元，豈料發包後面臨缺工與資材上漲，歷經3次流標，去年縣府再追加爭取補助9千萬，合計7.1億元，順利發包施工。

地震 橋梁 饒慶鈴

延伸閱讀

台東森林公園改造再升級 饒慶鈴：很舒服的美好

台東縣長饒慶鈴訪帛琉社區大學 促航海文化與技藝交流

打造綠能台東...縣長饒慶鈴率團宜蘭參訪 推小水力與地熱發電

參訪台灣燈會 縣長饒慶鈴盼台東縣與桃園市互相合作

相關新聞

礁溪五峰旗風災復建 預計11月完工

宜蘭五峰旗風景區去年遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣府罕見把1至3層瀑布區全部封閉。縣府表示，五峰旗災害復建工程最近會發包...

台東寶華大橋 新橋開工

台東縣鹿野鄉寶華大橋是串聯花東縱谷與海岸山脈的重要橋梁，3年前918地震造成橋體多處損壞，縣府爭取7.1億元經費改建新橋...

花東快 交部評估分段推動

交通部上月底審查「花東快速公路」（花東快）可行性評估，以造價高、經濟效益低為由退件，引發花蓮縣長徐榛蔚及地方議員不滿，交...

基捷基隆段暫緩？ 謝國樑：不可能

基隆捷運興建費用估計逾1200億元，高出中央核定經費500多億元。基隆市議長童子瑋昨說，新北為此規畫基隆境內路段暫緩，基...

羅東呷拜拜 搶頭香訂桌排19小時

宜蘭羅東3月初三帝爺生「呷拜拜．迎鬧熱」席開500桌，今天上午8時開放訂桌，7時30分發號碼牌，沒想到昨天中午就有人排隊...

台9線拓寬 花蓮拆遷補償12年未調

交通部公路局蘇花公路改善工程處推動台9線玉里鎮三民段拓寬，需徵收民宅與土地，但花蓮縣公共工程拆遷補償辦法，仍採2013年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。