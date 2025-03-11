台東寶華大橋 新橋開工

台東縣鹿野鄉寶華大橋是串聯花東縱谷與海岸山脈的重要橋梁，3年前918地震造成橋體多處損壞，縣府爭取7.1億元經費改建新橋，歷經3次流標，昨辦開工典禮，預定2年完工，施工期間舊橋仍可通行。

縣府建設處說，新橋的橋寬會從6公尺拓寬至9公尺，也將加大卑南溪通水斷面、提升跨溪橋梁耐震及耐洪能力，預計施工2年，施工期間舊橋可通行，民眾日常往返不受影響。

寶華大橋在1984年竣工，位於鄉道東33線，串聯省道台9線與縣道197線，已使用逾40年。建設處表示，因橋梁老舊，縣府原有意改建新橋，2022年評估過程中又發生918地震，導致橋體多處損壞，鹿野鄉公所維修後僅供小型車臨時通行。

縣長饒慶鈴與鹿野鄉長李維順、民代及地方人士一起動土，祈求工程順利；饒慶鈴表示，寶華大橋是重要的交通建設，攸關當地居民的生命財產安全，改建新橋可提升區域交通便利性，強化橋梁的耐震能力，往來更安全。

新橋獲得公路局與水利署補助6.2億元，豈料發包後面臨缺工與資材上漲，歷經3次流標，去年縣府再追加爭取補助9千萬，合計7.1億元，順利發包施工。