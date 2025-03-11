基捷基隆段暫緩？ 謝國樑：不可能

基隆捷運興建費用估計逾1200億元，高出中央核定經費500多億元。基隆市議長童子瑋昨說，新北為此規畫基隆境內路段暫緩，基市府應抗議；基隆市長謝國樑回應，那是新北幕僚想法，經基市府提醒已打消。新北市長侯友宜昨表示，北北基會密切合作，相關計畫會充分溝通後才推。

交通部強調，新北市目前依程序提報修正計畫，而非工程經費審議調整，「沒有中央打回票問題」。

基隆捷運橫跨雙北、基隆，新北市政府主責興建，核定經費696.89億元，正辦理基本設計及經費審議。

新北捷運局長李政安說，中央核定697億元，就是這麼多錢，基捷機電工程全線先發包，土建工程採分標模式，分幾個區段發包施工。

基隆市議會臨時會昨開議，聚焦在基捷案。謝國樑說，1200億元方案若未被中央接受，北北基要共同思考是不是增加興建年限，或年限不變但增加各自預算規模。

童子瑋接獲資訊，因中央只核定697億元，新北有意先就雙北路段以統包工程招標，基隆路段暫緩。童質疑，新北憑什麼獨攬大權，讓基隆捷運面臨最糟糕局面。

謝國樑表示，新北捷運局確實有想過如果沒錢怎麼辦？幕僚單位提出分段推動構想，但基隆段暫緩是不可能的事，基市府也是業主，提醒新北捷運局後，這想法就打消了。謝認為，基捷的錢不夠，北北基要加強溝通，一起和交通部談。

交通部鐵道局長楊正君說，新北市去年12月提報基本設計經費為1261.54億元，超過原核定696.89億元，工程會無法審議，經溝通今年2月12日重新提報，以原核定經費陳報，鐵道局審議中。