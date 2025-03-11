花東快 交部評估分段推動

交通部上月底審查「花東快速公路」（花東快）可行性評估，以造價高、經濟效益低為由退件，引發花蓮縣長徐榛蔚及地方議員不滿，交通部昨表示「不存在退件課題」，已請公路局補強內容及評估分段推動的可行性；蘇花安計畫已規畫到崇德，若要銜接蘇花安並往南延伸，花東快的「崇德-新城段」這3公里效益最大。

中央評估分階段推動，徐榛蔚說，交通建設不只是經濟數字計算，更是人民生命安全保障，若僅有「崇德－新城段」，無法真正解決花東交通長期以來的困境。她呼籲中央應正視交通平權，應盡速補完環島快速道路最後一環。

交通部政務次長陳彥伯表示，公路局2019年起重新辦理花東快可行性評估，評估範圍擴大北自崇德、南至台東市，初步已完成環境景觀衝擊、路堤切割開發區、土方、經費、效益等評估，總經費規模達3614億元。

陳彥伯說，經交通部審查，2月24日已將相關單位意見送請公路局，建議補強內容、研究分段推動可行性。

公路局長陳文瑞說，重大工程中，大多會有分段推動或優先段建議，公路局報告中提到，蘇花安計畫已規畫到崇德，若要銜接蘇花安並往南延伸，建議可先做「崇德-新城」段，效益最大。

公路局初步評估，「崇德-新城」經費約90億元，若再往南做「新城-吉安」路段，長度約26.6公里，經費約800億元，也就是說，「崇德-吉安」總長約30公里，總經費約900億元；交通部已投入逾3614億元，未來再受通膨及原物料上漲影響，總經費恐高達4000億元。

無黨籍縣議員魏嘉賢說，在財政能負擔下，可分段、分時間完成民眾基本的交通需求，不要把花東快政策屏除在外。

民進黨籍縣議員胡仁順建議，可先推動台9線崇德至壽豐路段，不僅具經濟效益，也能提升東華大學師生聯外需求。