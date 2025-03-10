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鐵道局：基捷經費未打回票 新北市府已提報修正

中央社／ 台北10日電

基隆市長謝國樑今天說，基隆捷運經費已達約新台幣1200億元，遭中央退回。鐵道局長楊正君澄清並無打回票，而是程序問題，主責的新北市政府已循程序提報修正計畫。

基隆市議會上午召開臨時會，謝國樑提到新北市捷運局呈報中央的基隆捷運經費約1200億元，據他了解已被中央打回票，中央要求新北市捷運局必須依照原預算，也就是690餘億元蓋完捷運。

楊正君回應媒體提問並澄清，中央並無打回票；若基捷經費及期程要調整，主責單位應提出修正計畫，可以原核定的696.89億元提報交通部，再轉工程會審議，發包工程後再辦理修正計畫，或是先辦理修正計畫後再報工程會審議經費，不是直接在工程經費審議階段更動。

楊正君說，新北市政府在去年12月提報的基捷經費為12 61.54億元，已超過原核定的696.89億元，程序上工程會無法審議，經過溝通，新北市政府今年2月12日重新以原核定經費提報，目前鐵道局正審議中。

基隆捷運 謝國樑

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