台東鹿野寶華大橋斥資7.1億改建 舊橋仍可通行

台東縣鹿野鄉寶華大橋是串聯花東縱谷與海岸山脈的重要橋梁，3年前918地震造成橋體多處損壞，縣府爭取7.1億萬元經費改建新橋，歷經三次流標，今天舉辦開工典禮，預定2年完工，施工期間舊橋仍可通行。

縣府今辦開工儀式，縣長饒慶鈴率鄉長民代及地方人士一起鏟土動土，祈求工程順利。饒慶鈴表示，寶華大橋不僅是重要的交通建設，更攸關當地居民的生命財產安全，改建橋梁不僅可提升區域交通便利性，更將強化橋梁的耐震能力及安全性，往來更安全。

寶華大橋在1984年竣工，位於鄉道東33線，串聯省道台9線與縣道197線，啟用至今有40年歷史。建設處說明，因橋梁老舊，縣府原有意配合相關計畫改建，2022年評估過程中發生918地震，橋體多處損壞，鹿野鄉公所緊急維修後僅供小型車臨時通行。

新橋獲得公路總局與經濟部水利署補助6億2千萬元經費，豈料發包後面臨缺工與資材上漲等問題，歷經三次流標，縣府又再度申請追加補助經費，去年再追加補助9千萬，合計7.1億元。