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基隆港西岸聯外道路重車噪音擾民 高公局祭出兩對策
基隆港西岸聯外道路（台2己線）旁的新橫濱、全民一家社區居民，長期受重車噪音困擾，立委林沛祥今天邀請相關單位會勘，高速公路局將在社區附近路段，重新刨鋪抗噪鋪面，減少噪音。當地隔音牆設置已久，也將局部更新，提升隔音效果。
林沛祥今天和市議員郭美秀、市議員宋瑋莉的代表，邀集交通部高速公路局、基隆市環保局、中山區公所、社區管委會和里辦公處人員，台2己線下方的在德安路會勘，實地了解噪音來源，研擬改善方案。
林沛祥表示，台2己線往往車輛多，尤其是砂石車與大貨車，行駛路面產生的噪音，嚴重影響當地居民生活品質。
郭美秀說，中山區現在的人口數，已與當年興建基隆港聯外道路時的人口差距非常大，很多大型社區鄰近這條公路，希望因地制宜改善。新橫濱住戶說，社區建物距離高速公路較近，希望可以針對這處區塊做隔音牆，減少噪音。
林沛祥表示，現行法規限制速限60公里路段新增設隔音牆的可能性，但透過道路重鋪與原有隔音牆汰換，仍能有效的降低噪音，希望在不久的將來完成後，可以讓居民有更好的生活品質。
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