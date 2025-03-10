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花蓮省道拓寬民宅被徵收 補償金依據12年前引民怨

中央社／ 花蓮縣10日電

交通部推動省道台9線拓寬工程，花蓮玉里鎮三民段涉及70多戶拆遷。補償金額依據的是花蓮縣政府102年制定的自治條例，但隨物價飛漲，居民陳情要求調整至合理標準。對此，縣府表示將進一步研議。

花蓮縣議會無黨籍議員黃馨、黃鈴蘭等人提議修訂「花蓮縣興辦公共工程用地拆遷補償救濟自治條例」。其中，關於合法建築物拆遷補償的評點與價格引發民眾不滿，為此今天召開專案會議進行討論。

三民社區發展協會理事長羅榮廣指出，目前拆遷戶補償金額明顯偏低。據估算，住戶每坪獲補償金平均約6.8萬元，與市場價格相差甚遠。呼籲政府給予合理且符合市場行情的補償，以保障拆遷戶權益。

有拆遷戶表示，經計算房屋被拆後可獲得補償金額約新台幣120萬元。但經營造人員初步評估，重建與原房屋類似結構需要花費119萬元，這還不包含水電遷移等額外支出。因此，最終不僅房屋面積縮小，還需自行承擔部分費用，讓人感到相當不合理。

黃鈴蘭指出，依台東縣政府對合法房屋的拆除補償標準，每評點計價為16元、屏東15元，而花蓮僅13元。此外，該自治條例自民國102年訂立以來，條文明訂每年7月1日應依前一年行政院主計處公布的營造工程物價總指數年增率進行調整，但花蓮縣府多年來未依規調整。

花蓮縣建設處副處長張志豪表示，補償金額是依自治條例第16條進行試算，並提供相關試算表格。條例規定，合法建築物的構造物與裝修物價格以每評點13元為基礎，並結合構造別評點、主要結構及室內外裝修物的價格標準表進行評定。他補充，花蓮的構造別評點金額高於其他縣市，因此加總後並非偏低。針對民眾及議員提出建議事項，縣府將進一步研議。

房屋 花蓮縣政府 補償金

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