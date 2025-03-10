快訊

獨／鄰居殺兒與媳判死 爺爺手寫信曝光…孫被指「孤兒」深夜大哭

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

基捷總經費暴增1200億中央有意見 侯友宜：一切按計畫期程推動

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午出席淡水金色水岸自行車道優化計畫動土典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午出席淡水金色水岸自行車道優化計畫動土典禮。記者劉懿萱／攝影

基隆捷運南港至八堵段由新北市府主責施作，中央核定計畫總經費為696.89億，因缺工缺料，新北捷運局向中央提出修正計畫達1200億，中央有意見，要求修正。新北市長侯友宜今說，基隆捷運到底要花多少錢，中央地方會討論定案，希望盡快核定工程經費、今年招標完成。至於經費隨著市場波動，北北基會討論形成共識。

對基隆捷運一案，侯友宜也強調，目前都按照計畫期程來推動，新北市府已依交通部初步審查意見，重新提報基隆捷運基本設計工程經費，目前還在等待核定，希望儘速核定，才能進行後續發包，但市場行情變化，是必須思考、面對的事情。侯也重申，相關計畫都是充分溝通後才會推行，北北基會密切合作。

行政院去年1月31日核定基隆捷運第一階段南港到八堵綜合規畫，計畫路線全長15.59公里，中央核定總經費696.89億，從八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，以高架形式至南陽大橋站前轉為平面，再以地下型式至南港站，沿線共13座車站。

基隆市議長童子瑋質疑，若汐止到八堵段獨立發包，按照過去捷運工程施工期平均8至10年，基隆人恐等到2040年後才有捷運，新北捷運汐東線可以先蓋，基隆的捷運卻變成未知數合理嗎？

侯友宜今下午出席淡水金色水岸自行車道優化計畫動土典禮，會後表示，基隆捷運現在在工程會審議中，到底要花多少錢，中央地方會討論定案，盼盡快將工程經費核定，今年儘早招標完成。至於經費隨著市場波動，北北基都會討論形成共識，經費還在中央核定中，希望做好充分討論後盡快核定。

新北捷運局長李政安說，基隆捷運由中央規畫屬LRRT捷運系統，土建須參考機電系統參數設計，需辦理機電系統招標作業，預估土木建築經費過於龐大，國內營造廠商沒有量能一次承攬全線土建工程，因此考量工期長短、與維修機廠鄰近優先及計畫期程，將土建工程分標興建。

捷運局強調，將持續與台北、基隆市府密切溝通，相關計畫都會經過充分溝通後才會推行，也請中央盡快核定工程經費，才能進行後續發包作業。

基隆捷運 新北捷運

延伸閱讀

圖輯／雙北爭奪HBL男籃冠軍 賴清德與雙北市長齊觀戰

迎接世壯運 38婦女節侯友宜邀女性動出健康

觀察站／侯友宜欽點主導新北大巨蛋 劉和然接班態勢顯

影／三峽橋民生街端擋駕駛視線釀危機 侯友宜要求評估拆

相關新聞

基隆港西岸聯外道路重車噪音擾民 高公局祭出兩對策

基隆港西岸聯外道路（台2己線）旁的新橫濱、全民一家社區居民，長期受重車噪音困擾，立委林沛祥今天邀請相關單位會勘，高速公路...

基隆市議會議長童子瑋：基捷若拆成2階段 嚴重影響基隆權利

基隆市議會議長童子瑋今天說，新北捷運局針對基隆捷運將採用雙北路段統包，基隆段則先設計標後工程標，造成雙北段已開工而基隆段...

基捷總經費暴增1200億中央有意見 侯友宜：一切按計畫期程推動

基隆捷運南港至八堵段由新北市府主責施作，中央核定計畫總經費為696.89億，因缺工缺料，新北捷運局向中央提出修正計畫達1...

基捷缺錢暫緩？ 市長謝國樑：這不是基市想法 經提醒新北已打消

新北市政府主辦基隆捷運興建案，受限經費有意雙北路段先發包，基隆路段暫緩。基隆市長謝國樑今天說，幕僚的想法他沒有辦法限制，...

花東快重新評估但金額嚇人被退回 民代首長盼：解決救護需求

花東快速公路可行性評估於2020年重啟，卻因造價金額高達3614億元，上月遭交通部退回。花蓮縣長徐榛蔚昨喊話中央「補完環...

挑戰排隊19小時！「羅東呷拜拜」明早訂桌 今中午已有人排隊

宜蘭羅東三月初三帝爺生「呷拜拜．迎鬧熱」席開500桌，明天一早8時開放訂桌，7時30分發號碼牌，沒想到今天中午就有人排隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。