基捷總經費暴增1200億中央有意見 侯友宜：一切按計畫期程推動

基隆捷運南港至八堵段由新北市府主責施作，中央核定計畫總經費為696.89億，因缺工缺料，新北捷運局向中央提出修正計畫達1200億，中央有意見，要求修正。新北市長侯友宜今說，基隆捷運到底要花多少錢，中央地方會討論定案，希望盡快核定工程經費、今年招標完成。至於經費隨著市場波動，北北基會討論形成共識。

對基隆捷運一案，侯友宜也強調，目前都按照計畫期程來推動，新北市府已依交通部初步審查意見，重新提報基隆捷運基本設計工程經費，目前還在等待核定，希望儘速核定，才能進行後續發包，但市場行情變化，是必須思考、面對的事情。侯也重申，相關計畫都是充分溝通後才會推行，北北基會密切合作。

行政院去年1月31日核定基隆捷運第一階段南港到八堵綜合規畫，計畫路線全長15.59公里，中央核定總經費696.89億，從八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，以高架形式至南陽大橋站前轉為平面，再以地下型式至南港站，沿線共13座車站。

基隆市議長童子瑋質疑，若汐止到八堵段獨立發包，按照過去捷運工程施工期平均8至10年，基隆人恐等到2040年後才有捷運，新北捷運汐東線可以先蓋，基隆的捷運卻變成未知數合理嗎？

侯友宜今下午出席淡水金色水岸自行車道優化計畫動土典禮，會後表示，基隆捷運現在在工程會審議中，到底要花多少錢，中央地方會討論定案，盼盡快將工程經費核定，今年儘早招標完成。至於經費隨著市場波動，北北基都會討論形成共識，經費還在中央核定中，希望做好充分討論後盡快核定。

新北捷運局長李政安說，基隆捷運由中央規畫屬LRRT捷運系統，土建須參考機電系統參數設計，需辦理機電系統招標作業，預估土木建築經費過於龐大，國內營造廠商沒有量能一次承攬全線土建工程，因此考量工期長短、與維修機廠鄰近優先及計畫期程，將土建工程分標興建。

捷運局強調，將持續與台北、基隆市府密切溝通，相關計畫都會經過充分溝通後才會推行，也請中央盡快核定工程經費，才能進行後續發包作業。