基捷缺錢暫緩？ 市長謝國樑：這不是基市想法 經提醒新北已打消

新北市政府主辦基隆捷運興建案，受限經費有意雙北路段先發包，基隆路段暫緩。基隆市長謝國樑今天說，幕僚的想法他沒有辦法限制，但經提醒就打消了。基市府也是基捷的業主，新北捷運工程局只是「營造廠」，所有事情一定要三方都同意才會執行。

中央核定基隆捷運興建總經費為697億元，但新北捷運局評估最新費用是1260億元，提報中央被打回票。

基隆市議長童子瑋今天說，新北市因為經費有限，提出基捷在雙北路段，先以統包工程招標，基隆路段「被暫緩」，變成未知數，讓基隆的捷運建設面臨最糟糕的局面，要求謝市府向新北表達抗議。

謝國樑說，基捷興建經費，在去年5月就評估確定要1093億元，近期最新數字是1260億元，整體而言就是缺很多錢。可能是因為砍預算（立法院）或者什麼樣的原因，新北向中央提報經費需求，中央就說沒錢。

謝國樑表示，新北捷運局確實有想說，如果沒錢那要怎麼辦呢？然後幕僚單位提出分段推動的想法。他略有聽說，但是那是不可能的事，經過他醒，比較高層知道以後，這些聲音就完全打消了。

「反正所有的事情，一定都要三方都同意」，謝國樑說，基市府是業主，新北捷運局只是營造廠，不是市府的主管機關，基捷建設經費600多億元，也有屬於基隆市的錢。錢不夠，大家要坐下來討論。

謝國樑表示，台北市政府的立場跟基市府一樣，認為有關基捷興建案，3個城市要一起跟交通部談，不要由主辦的興建單位單獨去談。這是3個城市的建設，每個城市的想法不太一樣，大家要加強溝通，所以新北市副市長陳純敬未來也會來基隆一起開會。個城市一起來跟這個交通部來溝通。