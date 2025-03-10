花東快重新評估但金額嚇人被退回 民代首長盼：解決救護需求

花東快速公路可行性評估於2020年重啟，卻因造價金額高達3614億元，上月遭交通部退回。花蓮縣長徐榛蔚昨喊話中央「補完環島快速道路最後一塊花東拼圖」，花蓮無黨籍縣議員魏嘉賢、民進黨縣議員胡仁順今天也希望中央重新評估，花東快是緊急救護的搶命通道，能減少時間成本。

徐榛蔚得知花東快欸退回，昨天晚間發聲明稿，認為花東人民更非次等公民，中央不應用冰冷數字計算人民基本的交通權益，民生建設也不應淪為政治算計，將與縣府團隊持續和中央溝通，為縣民爭取更公平的交通建設。

有意競選下屆花蓮縣長的吉安鄉長游淑貞，在臉書發文疾呼中央「還給花東一條安全回家路網」。她說，花東民眾需要一條安全、穩定、有配套的花東快速道路，讓花東與全台聯繫更順暢，縮短車程時間，提高救護與運輸效率，確保居民生活品質與經濟發展。

魏嘉賢表示，花東民眾平均收入較低，連唯一較安全的鐵路票價都要漲，交通是民眾的生活需求，若因經費考量問題，建議分期施工，從每個階段評估在地民眾的需求。

魏嘉賢說，雖然花蓮吉安往南的車流量少，不過花東快的興建不僅為地方帶來車潮及人潮，也能改善台9線部分彎曲路段，未來緊急救護與城市發展有很大的助益，希望中央能再重新評估。

胡仁順則提到，西部有兩條國道、無數條快速道路，東部卻連一條都沒有，南來北往就醫、運輸、工作聯繫的時間成本非常高，希望交通部能考量花東民眾對便利交通最微小的期待。

胡建議，可先推動花東快壽豐至崇德路段，該段道路使用車輛多，是最需要快速道路的一段路，不僅具經濟效益，也能提供國立東華大學師生聯外交通需求。