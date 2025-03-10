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挑戰排隊19小時！「羅東呷拜拜」明早訂桌 今中午已有人排隊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太搶手了，「羅東呷拜拜」未上菜先轟動，明早8時開放訂桌、7時30分發號碼牌，沒想到今天中午12時50分就有人排隊，必須挑戰排隊19小時。圖／讀者提供
太搶手了，「羅東呷拜拜」未上菜先轟動，明早8時開放訂桌、7時30分發號碼牌，沒想到今天中午12時50分就有人排隊，必須挑戰排隊19小時。圖／讀者提供

宜蘭羅東三月初三帝爺生「呷拜拜．迎鬧熱」席開500桌，明天一早8時開放訂桌，7時30分發號碼牌，沒想到今天中午就有人排隊，預計必須排19小時！今年的呷拜拜盛況超過歷年，鎮公所籲請民眾依規定，不能使用任何衣物排隊占位，以免紛爭。

「羅東呷拜拜」未上菜先轟動。近來物價不斷上漲，在羅東鎮公所補助下，民眾只要花3000元訂桌，就能任選5家餐廳的美味桌菜，而且餐廳業者為了「拚菜」，用料不手軟，龍蝦、九孔鮑、鮮蝦魚蟹等高檔食材端上桌，另有飲料及炒米粉，呷拜拜看表演，物超所值，吸引民眾搶排隊。

鎮公所今中午才剛把排隊區的棚架及圍桿架好，有人12時50分來排隊，可能想到要排很久，「搶頭香」排隊男子一到就坐下來睡覺，接著後方又來了兩位民眾排隊。鎮公所觀光所表示，去年是下午3時許出現第一位排隊者，就已經覺得很早了，沒想到今年更搶手，中午就有人來排。

「羅東呷拜拜」22日席開500百桌，明天上午8時受理訂桌，每桌價值6500元美食，公所補助優惠價只要3000元，非常划算，由鎮內5家餐廳，包括天香台灣料理館、年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館提供澎湃菜色，每人最多訂3桌。

鎮公所提醒民眾不得採用任何衣物占位排隊，工作人員有權移除占據位子物品，請大家遵守工作人員指示及指引標誌排隊。鎮公所明天上午7時30分起發放排隊號碼牌後，民眾可進入展演廳等待叫號，叫號未到，請重新領取號碼牌，餐券一經售出，不能退換。

拜拜 羅東 餐廳

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