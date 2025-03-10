腸病毒疫情升溫 花蓮縣衛生局籲留意重症病徵

腸病毒疫情開學後逐漸升溫，花蓮縣衛生局統計2月23日至3月1日腸病毒門急診有29人次就診，嬰幼兒為併發重症高險群，應注意觀察是否出現嗜睡、意識不清等重症前兆病徵。

花蓮縣衛生局表示，現行腸病毒疫苗尚未納入公費常規疫苗接種，可自費施打腸病毒疫苗，1劑約新台幣4300元；並呼籲民眾，5歲以下嬰幼兒為腸病毒感染併發重症高危險群，且重症病程發展快速。

家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促等腸病毒重症前兆病徵，儘速送到花蓮慈濟醫院或門諾醫院接受治療。

花蓮縣衛生局長朱家祥透過新聞稿表示，依據衛福部疾管署監測資料顯示，2月23日至3月1日國內腸病毒門急診就診共3949人次，花蓮腸病毒門急診就診共29人次。往年疫情在開學後3至4月逐漸上升，於5月底至6月達高峰。

保持手部衛生是預防的第1道防線，返家或進食前須確實洗手；若身體不適，應在家休息並避免出入公共場所。腸病毒傳染力強，成人也會感染，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆。家中若有第2個小孩被感染更要特別留意，不論家長與學童，都務必落實勤洗手及戴口罩習慣，才能降低密切接觸時感染的機會。

朱家祥指出，為守護弱勢家庭，設籍在花蓮縣中低及低收入戶滿2個月至未滿4歲的嬰幼兒，免費接種腸病毒疫苗。符合接種的嬰幼兒，家長攜帶健保卡、兒童健康手冊及中低收/低收入戶證明文件，前往13鄉鎮巿衛生所預約接種。花蓮縣有提供疫苗接種的醫療院所包括花蓮慈濟醫院、門諾醫院、張海山診所、花蓮市衛生所、林建中小兒科診所、福田診所、和田診所、台北榮民總醫院玉里分院等。