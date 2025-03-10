台9線花蓮三民段拓寬 徵收民宅補償12年未調整引民怨

交通部公路局蘇花公路改善工程處，推動台9線玉里鎮三民段道路拓寬工程，需徵收民宅與土地，但花蓮縣政府的公共工程拆遷補償辦法，仍採用102年的自治條例評點，與今年的物價波動差異大，引起民怨。縣府建設處回應，評點會依照條例檢討；議會則要求調高補償價格，並提出專案報告。

花蓮縣議會今天召開修訂「花蓮縣興辦公共工程用地拆遷物拆遷補償救濟自治條例」專案會議，針對其中合法建築物拆遷補償各項評點及價格探討，多位縣議員、縣府建設處人員與會，玉里鎮長龔文俊、鎮代表吳新文、約20名房屋土地被徵收的鄉親，更特別搭乘遊覽車北上參加會議。

代表吳新文說，依照自治條例第16條規定，每年7月1日要按照前1年，行政院主計處營造工程物價總指數年增率調整，但現在還在使用102年每評點13元的規定，批評沒有每年調整就是公務員瀆職，損害民眾權益、造成財產損失；已經收到補償金的人，甚至可以依據法令按鈴申告。

建設處副處長張志豪表示，依照自治條例規定，就評點與營建物價指數調整，各縣市政府依照規定內容，跟物價指數的漲幅調整、檢討，查估的金額組成，就拆遷建物的面積及構造的點數，再乘以評點計算。建物的構造與金額的部分，各縣市政府都有落差，評點調整會依照自治條例再來檢討。

專案會議決議，為保障拆遷戶的居住權益，獲得合理的補償費，請縣府依法參考通貨膨脹、營造工程物價指數，每年重新評定，儘速從優從寬調高花蓮建築物拆遷補償價格，並在24日臨時會提出專案報告。