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宜蘭知名景點五峰旗風景區去年風災受損嚴重 11月才能修復

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
五峰旗風景區去年10月底遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府把1層至3層瀑布區全部封閉，災害復建工程預計11月完工。記者戴永華／攝影
五峰旗風景區去年10月底遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府把1層至3層瀑布區全部封閉，災害復建工程預計11月完工。記者戴永華／攝影

宜蘭人氣相當旺的五峰旗風景區去年遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府罕見把1層至3層瀑布區全部封閉，旅行團失去一處好景點。縣府表示，五峰旗災害復建工程最近會辦理發包，下月開工，預計11月完工，民眾得再等等；至於同因颱風侵襲的南澳碧候溫泉復建工程，預計9月完工。

位於礁溪鄉五峰旗風景區以水質清涼的瀑布吸引遊客，含有豐沛負離子，鄰近步道輕鬆好走，向來是縣轄10幾處風景區中，遊客數一數二的風景區，幾乎每天都有遊覽車載外地遊客到此一遊，登山客攀登知名的「抹茶山」也會經過鄰近步道，人氣相當旺。

去年10月底遭受康芮颱風侵襲嚴重坍方，造成登山步道毀損及基礎掏空等，登山步道下邊坡為自然邊坡，因為颱風豪大雨沖刷，形成大面積崩塌，崩塌面積約650平方公尺，縣政府評估山壁崩塌位於五峰旗第1層與第2層瀑布之間，擔心仍有落石掉落，決定從1至3層瀑布區全部封閉，遊覽車行程喊卡，攤販生意也受影響。

縣府工商旅遊處表示，為避免登山步道中斷，影響登山客安全，向中央積極爭取經費930萬元辦理災害復建工作，目前辦理細部設計，最近會召開審查會議，4月上旬辦理工程發包，4月下旬開工，預計11月完工。

同樣是縣政府管轄的南澳碧候溫泉也遭受強烈颱風康芮侵襲，超大豪雨致園區泡湯、池上邊坡土石崩塌。工旅處表示，上邊坡土石崩塌面積約180平方公尺，為避免造成崩塌擴大，已向中央爭取418萬元辦理災害復建工作，目前正辦理細部設計，下個月辦理工程發包，預計9月完工。

南澳碧候溫泉去年遭受強烈颱風康芮侵襲，園區泡湯、池上邊坡土石崩塌，災害復建工程預計9月完工。圖／縣政府提供
南澳碧候溫泉去年遭受強烈颱風康芮侵襲，園區泡湯、池上邊坡土石崩塌，災害復建工程預計9月完工。圖／縣政府提供
五峰旗風景區去年10月底遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府把1層至3層瀑布區全部封閉。圖／縣政府提供
五峰旗風景區去年10月底遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府把1層至3層瀑布區全部封閉。圖／縣政府提供
五峰旗風景區去年10月底遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府把1層至3層瀑布區全部封閉，災害復建工程預計11月完工。記者戴永華／攝影
五峰旗風景區去年10月底遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府把1層至3層瀑布區全部封閉，災害復建工程預計11月完工。記者戴永華／攝影
五峰旗風景區去年10月底遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府把1層至3層瀑布區全部封閉，災害復建工程預計11月完工。記者戴永華／攝影
五峰旗風景區去年10月底遭受颱風侵襲，邊坡嚴重坍方，縣政府把1層至3層瀑布區全部封閉，災害復建工程預計11月完工。記者戴永華／攝影

崩塌 康芮颱風 抹茶山 登山步道

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