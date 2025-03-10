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基捷預算談不攏 基隆境內暫緩？童子瑋要新北出來面對

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今天說，新北市政府有意將基捷的雙北路段以統包工程招標，但基隆路段「被暫緩」，變成未知數。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋今天說，新北市政府有意將基捷的雙北路段以統包工程招標，但基隆路段「被暫緩」，變成未知數。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市議長童子瑋今天說，新北市政府提出基隆捷運經費需求提高到1260 億元，但中央核定額697億元，因此有意基捷的雙北路段以統包工程招標，但基隆路段「被暫緩」，變成未知數，讓基隆的捷運建設面臨最糟糕的局面。

童子瑋表示，基隆捷運規畫和經費，是由中央、台北、新北和基隆共同討論及分擔，中央補助基隆加上基市預算共270多億元，為什麼新北市能夠獨攬大權？如果照新北市的做法，基隆段被暫緩，對基隆市將是重大損失，「我就問，新北市憑什麼可以擅自決定基隆市的建設？」

童子瑋分析新北規畫方案的問題，首先是通車時間將嚴重延後，因為原本南港到八堵最快2033年完工，但若汐止到八堵段獨立發包，按照過去捷運工程施工期平均8至10年，基隆人可能要等到2040年後才有捷運。新北捷運汐東線可以先蓋，基隆的捷運卻變成未知數，合理嗎？

童子瑋認為，基隆市的財政負擔也會因此更加沉重，因為過去類似的捷運建設經驗顯示，只要工程延後，在通貨膨脹影響下，成本一定上升。基捷基隆段如果變成「另案發包」，過去的財務評估就沒有參考價值，因為成本會大幅增加。

童子瑋說，基隆捷運原本是北北基交通整合的關鍵一環，如果拆分處理，基隆端的班距、銜接、票價設計都可能受影響。未來基隆境內捷運如果只是獨立的「短程支線」，根本沒辦法真正融入雙北的交通網絡，基隆就會錯失產業發展與城市升級的機會，徹底淪為邊陲地區。

童子瑋重申，他提出的這3個問題，就是他過去不斷強調「捷運通基隆，一次到位」的原因。如果基隆捷運拆成兩階段，基隆市未來的財政負擔將更重，通車時間將更長，現在因為新北市的擅自決定，我們正面臨最糟糕的局面跟狀況。

童子瑋要求新北市政府立即收回「基隆捷運暫緩納入統包工程」的決定，基隆市政府也必須站出來，向新北市抗議，要求基隆捷運重新納入統包發包。基隆這條捷運不能永遠停留在「計畫來回」、「預算不夠」、「暫緩發包」的無限迴圈中，他請市民一起捍衛基隆的權益，基隆的命運不應該是新北市來決定。

基隆捷運 新北捷運 汐東線 童子瑋

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