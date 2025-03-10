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1200億蓋基捷被中央打回票 謝國樑：增加年限或預算
基隆市議會臨時會今天聚焦基隆捷運案，基隆市長謝國樑說，主責的新北市政府評估工程經費要追加到1200億元，但被中央打回票。如果繼續爭取仍不被中央接受，大家就要思考，是要增加興建年限，或者年限不變，增加預算規模。
基隆市議會13日至21日召開第20 屆第13、14 次臨時會，基隆捷運議題列為今天開議的市政討論第1案，多名議員發言，提出對工程和經費的問題，要求市府說明。
謝國樑說，中央和地方多次討論基捷建設，唯一還沒有定案的是預算。基捷工程經費最初評估400多億元，後來增加到690幾億元，到現在的1093億，據他了解，甚至要1200億元，但是中央交通部現在只給北北基3個縣市，用690幾億元的預算做完工程。
謝國樑表示，新北捷運局主責基捷建設，他們有提報新的預算到中央，不曉得是交通部還是國發會，表示要1200億元左右才能興建完成，但據他了解，這個計畫已被中央打了回票。
謝國樑說，承辦的新北捷運局如果按照原預算，也就是用690幾億元把基捷蓋完，在這樣子的情況下，很多的建設是不是會因此打折？或者是一般的車站變成簡易車站？或者是說先做什麼樣子的工程，然後再怎樣做。
議員關心市府要分擔基捷多少建設經費，謝國樑表示，依現在的物調指數，計算人工及各項費用標準，690幾億元不夠來興建基隆捷運完整的工程建設，一定要到1000出頭億元，才能夠來蓋完，地方政府會一起跟中央繼續爭取補助。
謝國樑說，基捷興建經費評估690幾億元的時候，基市府的負擔金額是47.93億元，修正經費提高到1093億元版本，基市府的負擔是72.23億元，增加約24億元。據他所了解，1200億元沒有被中央所接受，所以現在就是要共同思考是不是增加興建年限，或者年限不變增加預算規模。
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