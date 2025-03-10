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太搶手！羅東呷拜拜每桌11道菜只要3千元 民眾要徹夜排隊了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮三月初三帝爺生「呷拜拜．迎鬧熱」，明天上午8時受理訂桌，每桌優惠價只要3000元，5家負責供餐的餐廳菜色澎湃，預料今晚就會有人徹夜排隊。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮三月初三帝爺生「呷拜拜．迎鬧熱」，明天上午8時受理訂桌，每桌優惠價只要3000元，5家負責供餐的餐廳菜色澎湃，預料今晚就會有人徹夜排隊。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭羅東鎮農曆三月初三帝爺生「呷拜拜．迎鬧熱」，預計22日席開500百桌蘭陽風味饗宴，明天上午8時受理訂桌，每桌價值6500元美食，公所補助優惠價只要3000元，非常划算，而且5家負責供餐的餐廳菜色澎湃，預料今晚就會有人徹夜排隊。

物價上漲，但羅東鎮公所舉辦呷拜拜的每桌訂價仍維持3000元，藉以行銷在地美食與文化觀光，鎮內配合活動5家餐廳輸人不輸陣，龍蝦、九孔鮑、鮮蝦魚蟹...，拚菜色用料不手軟，而且為了保有傳統呷拜拜請客必有的「炒米粉」，鎮公所請每家餐廳定要有這道菜，吃下來共有11道菜。

羅東鎮公所表示，公所去年秋季舉辦文化夜宴，推廣在地飲食文化，廣受好評，今年迎接三月初三帝爺生，結合在地傳統宗教節慶，舉辦「呷拜拜、迎鬧熱」活動，召號遊客一起來羅東用「舌尖」體驗在地文化。

「呷拜拜」3月22日星期六，在羅東鎮公所前及中山公園周圍舉辦；「迎鬧熱」3月31日星期一，陣頭遶行羅東鎮街道，祈求全鎮平安。

配合供餐的餐廳共有天香台灣料理館、年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館，明天上午8時起在羅東鎮展演廳開賣，限量500桌，民眾必須親自到現場訂桌，現金繳費，每人每次最多訂3桌。

預料今晚就會有人排隊，羅東鎮公所提醒民眾不得採用物品占位，工作人員有權移除佔據位子物品，請遵守工作人員指示及指引標誌排隊。鎮公所明天上午7時30分起發放排隊號碼牌後，民眾可進入展演廳等待叫號，叫號未到，請重新領號碼牌，餐券售出，概不退換。

鎮長吳秋齡表示，鎮公所用心規劃呷拜拜，除慶祝帝爺公誕辰，還希望推廣在地美食，展現各家餐廳特色。公所為維持良好活動品質，一直以來皆由公所同仁全體動員，與各餐廳服務人員共同在場服務，喚起往日辦桌的迎賓熱情。

「呷飯看鬧熱」晚會邀請曹雅雯、陳隨意、謝宜君、洪國轟、25度C、朱宇青、吳捷新、林智賢、瑄瑄等影視藝人表演。

為了響應垃圾減量，全場不使用一次性餐具，也不提供打包的塑膠袋，請大家惜福做環保、惜食不浪費；現場填寫問卷，每桌可換「環保餐盒」一份，若美食吃不完，可以用環保餐盒帶回家。

羅東鎮內5家餐廳，包括天香台灣料理館、年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館提供美味菜色，而且每桌都有炒米粉。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮內5家餐廳，包括天香台灣料理館、年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館提供美味菜色，而且每桌都有炒米粉。圖／羅東鎮公所提供
年年小館提供的菜色。圖／羅東鎮公所提供
年年小館提供的菜色。圖／羅東鎮公所提供
津宴日式海鮮屋的菜色。圖／羅東鎮公所提供
津宴日式海鮮屋的菜色。圖／羅東鎮公所提供
天香台灣料理館提供的菜色。圖／羅東鎮公所提供
天香台灣料理館提供的菜色。圖／羅東鎮公所提供
羅東晶園會館的菜色。圖／羅東鎮公所提供
羅東晶園會館的菜色。圖／羅東鎮公所提供
金門餐廳的菜色。圖／羅東鎮公所提供
金門餐廳的菜色。圖／羅東鎮公所提供

拜拜 羅東 美食 餐廳

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