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台東拚觀光 擬再劃設紅葉、鹿野及綠島朝日溫泉區

中央社／ 台東縣10日電

台東地熱資源豐富，多處溫泉資源向來是著名觀光旅遊景點，縣府10年前已申請並完成知本及金崙溫泉區劃設，今年起擬推動新增延平紅葉、鹿野與綠島朝日等溫泉區劃設。

台東縣政府今天發布訊息表示，為促進溫泉區整體發展，依據「溫泉法」及「溫泉區管理計畫審核及管理辦法」規定，於民國104年已制訂並公告「台東縣溫泉區管理計畫知本、金崙溫泉區」，至今已屆滿10年，依據溫泉區管理計畫審核及管理辦法，今年起將進行為期2年溫泉區管理檢討修訂，並擬新增紅葉、鹿野與綠島朝日等地區推動溫泉區劃設。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，縣府推動溫泉資源管理與觀光發展，10年前即完成知本及金崙溫泉區劃設，但當年因為部分因素，綠島朝日溫泉及鹿野、延平紅葉溫泉區未通過劃設。

卜敏正指出，劃設為溫泉區後，知本溫泉區擁有多家五星級飯店，發展為國際知名溫泉勝地，金崙地區因為溫泉產業，近年火車運量也大幅成長，顯示溫泉觀光對地方經濟的顯著帶動效應；為進一步發展溫泉觀光產業，縣府規劃在延平鄉紅葉溫泉與鹿野鄉溫泉設立溫泉區。

縣府引用長期研究溫泉區管理的嘉南藥理大學副教授陳忠偉看法表示，紅葉、鹿野溫泉區近10年來已新增多處溫泉使用事業經營與地熱潛能探測；另外，綠島朝日溫泉為國際知名溫泉，特殊泉質為「氯化物硫酸鹽泉」，前往綠島觀光遊客都會前往朝日溫泉體驗，為提升推動溫泉觀光，建議新增以上溫泉區劃設，以利後續整體開發規劃。

台東 溫泉 綠島

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