宜蘭高鐵案未定 特區地價洗三溫暖

高鐵延伸宜蘭案進入二階環評，交通部日前在宜蘭辦首場公聽會。房仲觀察，高鐵議題再起，宜蘭整體房價未有明顯波動，倒是高鐵站址特區內的宜蘭市農地價格，過去從每坪2萬元漲到最高13萬元，全案目前還在環評階段，特區面積也未確定，使得近期地價下滑至7、8萬元，投資客猶如「洗三溫暖」。

宜蘭一名房仲指出，高鐵特區內的宜蘭市農地早年每坪2萬元，隨著高鐵議題被討論，價格一路爬升，到2022年選址確定縣政中心，最高曾飆至每坪13萬元，現在又跌到7、8萬元。地方有人憂心「早進場，會不會變成早套牢？」好比桃園航空城，不少人資金卡住多年。

房仲認為，高鐵延伸宜蘭案未來性不明，現在卡在環評，即便通過後，也還有綜合規畫報告要送審，接著辦理規畫設計才能發包施工，長期抗戰恐不只10年。

2022年初高鐵宜蘭站址確定位置時，前交通部長王國材時期曾估計北宜高鐵最快可在2025年動工，根據交通部鐵道局日前的環評報告，預計今年8月將環境影響評估報告送至環評大會審查，若年底能一併與綜合規畫回報行政院，核定後約1年多動工，預計2036年完工通車，3年前原本估算經費1880億元，隨著工資物價上漲，未來興建經費恐怕將近4000億元。