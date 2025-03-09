快訊

HBL／劉程恩「大三元」！松山驚奇退衛冕軍南山奪隊史第7冠

台中罷藍委許維智勤走客廳 曹興誠：手中的票就是我們的牌

聽新聞
0:00 / 0:00

玻璃採光致日曬高溫常故障 基隆百福火車站電梯停用汰換

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。市府提醒必須搭電梯上樓進車站的民眾，改到另一側長安街出入口搭電梯，或是到鄰近車站搭車。

基隆市議員曾怡芳今天表示，2023年間實踐橋樓的電梯故障，造成乘客受困。除此之外，她也不多次接到民眾反映，電梯突然停擺。先前她邀集相關單位會勘，發現常故障的原因，在於電梯主體結構為玻璃採光，且電梯未設置通風設備，在晴天高溫時，電梯機板可能就會因為過熱故障。

曾怡芳說，這處電梯每次故障報修，都要等待好幾天才能修復，對通勤民眾影響很大。2023年發生民眾受困事件她辦會勘，另提出將民眾針對周邊相關設施陳情案，在與基市府工務處討論後，決定更新電梯，加強對電梯主結構的防護，減低故障率。

工務處表示，為了給民眾更舒適、便利的通勤環境，決定更新實踐橋頭的電梯，並在10日起停用。施工期間有搭乘電梯需求乘客，可改從長安街進出百福車站，或改至其他車站轉乘火車。

工務處長陳耀川說，百福車站出口1除了電梯常故障，人行陸橋在雨天也會有潑雨的情形，除了陸橋會極水，也可能造成電梯故障。為了提供民眾更舒適、便利的通勤環境，除了汰換電梯，也會在陸橋側邊加裝擋雨板。施工期間造成乘客不便，請民眾見諒。

基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。記者邱瑞杰／攝影

基隆 火車站 電梯

延伸閱讀

基隆百福車站無障礙電梯3/10封閉更換 估6月完工

1家三口電費270元「公共電費近3倍」 他無奈：住大樓的痛

電梯旁貼著「靈魂畫像尋狗啟事」還附註：挺醜的 本尊現身所有人都傻了

無人受傷！夾到背包吊飾 西門捷運站電梯故障搶修

相關新聞

台東縣長選戰開打！陳瑩指藍整合有問題 吳秀華回嗆：想太多

2026台東縣長選戰開始出現煙硝味，爭取提名的民進黨立委陳瑩今天直言，國民黨內部整合有些問題，「一人參選，但有各路人馬」...

玻璃採光致日曬高溫常故障 基隆百福火車站電梯停用汰換

基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。市府提醒必須搭電梯...

基隆百福車站無障礙電梯3/10封閉更換 估6月完工

基隆市百福車站出口1（近實踐橋）設有無障礙電梯，但因電梯主體結構為玻璃採光，電梯也未設置通風設備，電梯機板易過熱故障，市...

基市府編預算獎勵護理人員留任 助學長姐輔導學弟妹

國內護理人員職場處境受關注，基隆市衛生局長張賢政今天表示，分析基隆市離職護理人員，多在任職3個月內「出走」，等待中央提出...

花蓮玉里吳郭魚寒害災損200萬元 疑氣溫變化大造成

近日氣溫溫差大，花蓮縣玉里鎮吳郭魚養殖魚塭出現寒害，縣府勘災發現，養殖魚塭吳郭魚受害面積近4公頃，死亡率達20％，災損金...

燈篙林道人氣旺...驚傳促進會辦公室違建要拆 吳宗憲立委協助解決

燈篙林道是宜蘭縣人氣最旺的櫻花林道，長年來有賴宜蘭縣燈篙林道促進會悉心養護，花季期間人潮如織，最近卻傳出促進會辦公室違建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。