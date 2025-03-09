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玻璃採光致日曬高溫常故障 基隆百福火車站電梯停用汰換
基隆市政府設在百福車站旁、實踐橋頭（出口1）的電梯，10日起停用，市府將汰換更新電梯，預計6月間完工。市府提醒必須搭電梯上樓進車站的民眾，改到另一側長安街出入口搭電梯，或是到鄰近車站搭車。
基隆市議員曾怡芳今天表示，2023年間實踐橋樓的電梯故障，造成乘客受困。除此之外，她也不多次接到民眾反映，電梯突然停擺。先前她邀集相關單位會勘，發現常故障的原因，在於電梯主體結構為玻璃採光，且電梯未設置通風設備，在晴天高溫時，電梯機板可能就會因為過熱故障。
曾怡芳說，這處電梯每次故障報修，都要等待好幾天才能修復，對通勤民眾影響很大。2023年發生民眾受困事件她辦會勘，另提出將民眾針對周邊相關設施陳情案，在與基市府工務處討論後，決定更新電梯，加強對電梯主結構的防護，減低故障率。
工務處表示，為了給民眾更舒適、便利的通勤環境，決定更新實踐橋頭的電梯，並在10日起停用。施工期間有搭乘電梯需求乘客，可改從長安街進出百福車站，或改至其他車站轉乘火車。
工務處長陳耀川說，百福車站出口1除了電梯常故障，人行陸橋在雨天也會有潑雨的情形，除了陸橋會極水，也可能造成電梯故障。為了提供民眾更舒適、便利的通勤環境，除了汰換電梯，也會在陸橋側邊加裝擋雨板。施工期間造成乘客不便，請民眾見諒。
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