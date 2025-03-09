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台東縣長選戰開打！陳瑩指藍整合有問題 吳秀華回嗆：想太多
2026台東縣長選戰開始出現煙硝味，爭取提名的民進黨立委陳瑩今天直言，國民黨內部整合有些問題，「一人參選，但有各路人馬」，出現有史以來最好一次參選機會。對手吳秀華回擊，想太多，綠營才該擔心自己內部無法整合。
民進黨立委陳瑩爭取下屆縣長提名，國民黨則有現任議長吳秀華可能代表國民黨出戰，兩人上月底在同台參加一場春酒活動，互動良好，在眾人面前大方勾肩合影，以姊妹互稱，強調兩人是良性競爭，火藥味不會太濃。
陳瑩今天接受前總統陳水扁廣播節目專訪。陳瑩說，每次縣長選舉她都被徵詢，這次願意鬆口，可說是面臨有史以來最好的一次機會，不是因為她具備原民身分，而是國民黨內部整合有些問題，看似一人參選，但有各路人馬，這是一個契機。
對此說法，兼任國民黨台東縣黨部主委的吳秀華回擊，綠營會不會想太多，目前為止國民黨內沒有其他參選聲音，也一定會團結應戰，反觀綠營才要擔心內部無法團結，希望大家各自管理黨內的事，無須替他黨擔心。
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