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基市府編預算獎勵護理人員留任 助學長姐輔導學弟妹

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局長張賢政參加基隆市護理師護士公會會員代表大會，提及基市府今年已編預算，辦理新進護理人員留任輔導措施。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局長張賢政參加基隆市護理師護士公會會員代表大會，提及基市府今年已編預算，辦理新進護理人員留任輔導措施。圖／基隆市衛生局提供

國內護理人員職場處境受關注，基隆市衛生局長張賢政今天表示，分析基隆市離職護理人員，多在任職3個月內「出走」，等待中央提出完整對策。市府則是已編預算，辦理新進人員留任及輔導機制，希望留住護理人員在基隆照顧民眾健康。

張賢政說，基隆市長謝國樑感謝及支持護理人員，市府去年參與支持優良護理師表揚活動，並在與護理師、護士公會歷次理監事會，分析護理人員資料，發現半數以上的護理人員決定離職的時間，多在進入職場3個月內，據以研擬改善方案。

張賢政7日參加基隆市護理師護士公會會員代表大會時，提及市府肯定護理師是守護人民健康的重要角色，無論在醫院、診所、長照單位或學校等場域，都是基隆市民健康安居的基礎。

基市府今年已編列預算，將辦理新進護理人員留任輔導措施，並與公會持續擬定執行方案，包括獎勵新進護理人員、透過學長姊輔導學弟妹等措施，讓護理人員更能安心照顧民眾健康。

張賢政表示，地方政府資源有限，但基隆市政府樂於走在前面，提出支持護理人員方案，也呼籲中央政府及各醫院提出對策，以及落實整合照護等方案，才能讓護理師專業執業環境更友善，民眾健康更有保障。

護理師公會全國聯合會理事長紀淑靜7日也出席會員大會，提及護理師在快速變化的社會與醫療環境，所要面對的挑戰，全聯會將向中央倡議提升護理師友善職場、合理薪資及輔助人力等需求。她肯定基隆市衛生局與護理公會密切合作，並會將基市府的具體支持做法，推薦給其他縣市參考。

基市府和公會共同推動友善護理執業政策及輔導措施，1名資深護理主管認為，這是市府對護理人員長期付出的肯定，也是重視民眾健康福祉。獎勵留任輔導措施，也有助緩解基層護理人力短缺，提升護理團隊穩定性。

一名護理主管說，護理人員面臨工作壓力、人力不足等問題，解決方向包括提供合理薪資待遇，肯定護理人員專業價值。優化工作流程，減輕護理人員工作負擔。加強醫院內部支持系統，提供護理人員心理支持與專業發展機會。

護理人員處境受關注，基隆1名基層護理師說，當然期待未來職場能有更多的實質改善。護理人員在第一線承受巨大工作壓力，希望能得到社會大眾的肯定與支持，更期盼真正杜絕醫療暴力，以及共同珍惜尊重有限的資源。

基隆市衛生局長張賢政參加基隆市護理師護士公會會員代表大會，提及基市府今年已編預算，辦理新進護理人員留任輔導措施。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局長張賢政參加基隆市護理師護士公會會員代表大會，提及基市府今年已編預算，辦理新進護理人員留任輔導措施。圖／基隆市衛生局提供
護理師公會全國聯合會理事長紀淑靜說，會將基市府具體支持護理人員的做法，推薦給其他縣市參考。圖／基隆市衛生局提供
護理師公會全國聯合會理事長紀淑靜說，會將基市府具體支持護理人員的做法，推薦給其他縣市參考。圖／基隆市衛生局提供

基隆 護理師

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