花蓮玉里吳郭魚寒害災損200萬元 疑氣溫變化大造成

近日氣溫溫差大，花蓮縣玉里鎮吳郭魚養殖魚塭出現寒害，縣府勘災發現，養殖魚塭吳郭魚受害面積近4公頃，死亡率達20％，災損金額約200萬元，將向農業部爭取啟動現金救助，協助農友減輕損失。

玉里鎮三民養殖漁業生產區，出現吳郭魚養殖戶魚塭寒害，縣府農業處7日會同農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心、玉里鎮公所等單位前往勘災。

縣府農業處長陳淑雯指出，三民地區養殖吳郭魚面積約25公頃，受害面積達3.997公頃，玉里鎮公所將依「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」，向農業部陳報災損，希望中央公告列入現金救助與低利貸款災損地區與項目。

另壽豐鄉1戶鯰魚養殖池，上月出現大量魚隻疑因天寒暴斃，在水中翻肚引發惡臭，鄉公所除要求養殖戶依廢棄物清理法清除魚屍，也通報農業處勘災。經查該養殖戶沒有登記，也無放養申報，不僅未達啟動現金救助標準，也不符合申請資格。

陳淑雯提醒農友，依規定水產養殖現金救助對象，除災損達20％以上，還需具養殖漁業登記證、當年度放養量申報等要件才能申請，養殖戶應辦理登記證，以維護自身權益。

縣長徐榛蔚提醒農友，近日氣溫變化大，養殖戶如發現水產養殖物大量死亡為天然災害所致時，請主動向當地公所通報並拍攝災損照片，以利後續確認受災情形，基層公所則應動員人力勘查受損區域，並拍照取證，協助受災漁友復養，維護申請天然災害救助的權益。