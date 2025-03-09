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燈篙林道人氣旺...驚傳促進會辦公室違建要拆 吳宗憲立委協助解決

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近才剛過了花季，就傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近才剛過了花季，就傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。圖／沈姓讀者提供

燈篙林道是宜蘭縣人氣最旺的櫻花林道，長年來有賴宜蘭縣燈篙林道促進會悉心養護，花季期間人潮如織，最近卻傳出促進會辦公室違建，法院判決必須拆除。立委吳宗憲日前得知此事，居中協調，熟稔法令的他表示，將向國產署尋求依法撥用，定會讓促進會擁有一個管理維護林道的處所。

在宜蘭縣員山鄉有一條令人驚豔的步道-燈篙林道。這條長約3.5公里的林道，沿途有獨立樟、望林找龜、雙月湖等迷人景點。每逢初春之際，林道間的昭和櫻、吉野櫻、富士櫻接力盛開，堪稱宜蘭員山鄉最美的櫻花林道，整排粉嫩嬌豔的櫻花林海，非常漂亮。

吳宗憲說，如今這條林道卻面臨挑戰，當初開闢並養護此林道的「宜蘭縣燈篙林道促進會」，因擺放器具的鐵皮屋占用了國有地，遭法院判決需要拆除鐵皮屋，並且要把土地返還給國有財產署，這會使得林道從此之後的養護困難，哀人很擔心這片美景可能逐漸荒廢。

縣議員黃雯如日前邀他到燈篙林道走走，遇到促進會人員，詳細了解促進會面臨困境。他說，如此漂亮的人氣景點當然不能就此廢棄，最近會去拜訪國有財產署北區分署及宜蘭辦事處，尋求解決方案，研議是否國產署以撥用土地的方式給鄉公所，再與促進會合作管理，讓這片自然瑰寶保有它原有的美麗面貌。

立委吳宗憲出面關切協商，未來將促請國產署撥用土地，讓促進會可以繼續守護燈篙林道這片美麗山林。圖／取自吳宗憲臉書
立委吳宗憲出面關切協商，未來將促請國產署撥用土地，讓促進會可以繼續守護燈篙林道這片美麗山林。圖／取自吳宗憲臉書
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近才剛過了花季，就傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近才剛過了花季，就傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道最近才剛過了櫻花季，傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。圖／取自黃雯如臉書
燈篙林道最近才剛過了櫻花季，傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。圖／取自黃雯如臉書
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近才剛過了花季，就傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近才剛過了花季，就傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近才剛過了花季，就傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。本報資料照
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近才剛過了花季，就傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。本報資料照
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近才剛過了花季，就傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近才剛過了花季，就傳出長年負責守護林道美景的燈篙林道促進會辦公室因為違建，法院判決要拆除。圖／沈姓讀者提供

宜蘭 景點 櫻花

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