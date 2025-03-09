聽新聞
0:00 / 0:00
燈篙林道人氣旺...驚傳促進會辦公室違建要拆 吳宗憲立委協助解決
燈篙林道是宜蘭縣人氣最旺的櫻花林道，長年來有賴宜蘭縣燈篙林道促進會悉心養護，花季期間人潮如織，最近卻傳出促進會辦公室違建，法院判決必須拆除。立委吳宗憲日前得知此事，居中協調，熟稔法令的他表示，將向國產署尋求依法撥用，定會讓促進會擁有一個管理維護林道的處所。
在宜蘭縣員山鄉有一條令人驚豔的步道-燈篙林道。這條長約3.5公里的林道，沿途有獨立樟、望林找龜、雙月湖等迷人景點。每逢初春之際，林道間的昭和櫻、吉野櫻、富士櫻接力盛開，堪稱宜蘭員山鄉最美的櫻花林道，整排粉嫩嬌豔的櫻花林海，非常漂亮。
吳宗憲說，如今這條林道卻面臨挑戰，當初開闢並養護此林道的「宜蘭縣燈篙林道促進會」，因擺放器具的鐵皮屋占用了國有地，遭法院判決需要拆除鐵皮屋，並且要把土地返還給國有財產署，這會使得林道從此之後的養護困難，哀人很擔心這片美景可能逐漸荒廢。
縣議員黃雯如日前邀他到燈篙林道走走，遇到促進會人員，詳細了解促進會面臨困境。他說，如此漂亮的人氣景點當然不能就此廢棄，最近會去拜訪國有財產署北區分署及宜蘭辦事處，尋求解決方案，研議是否國產署以撥用土地的方式給鄉公所，再與促進會合作管理，讓這片自然瑰寶保有它原有的美麗面貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言